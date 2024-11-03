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ЦИК Молдавии опубликовал данные после обработки 85 процентов голосов - РИА Новости, 03.11.2024
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23:31 03.11.2024 (обновлено: 23:34 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/stoyanoglo-1981739032.html
ЦИК Молдавии опубликовал данные после обработки 85 процентов голосов
ЦИК Молдавии опубликовал данные после обработки 85 процентов голосов - РИА Новости, 03.11.2024
ЦИК Молдавии опубликовал данные после обработки 85 процентов голосов
Экс-генпрокурор, уволенный режимом президента Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует во... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T23:31
2024-11-03T23:34
выборы в молдавии — 2024
молдавия
в мире
россия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Экс-генпрокурор, уволенный режимом президента Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов главы Молдавии с 51,36% голосов, у Санду - 48,64%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 85% протоколов с избирательных участков.Стояногло лидирует во втором туре президента Молдавии с 51,36% голосов, у Санду - 48,64% голосов.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/yavka-1981737522.html
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выборы в молдавии — 2024, молдавия, в мире, россия, гагаузия, майя санду, александр стояногло
Выборы в Молдавии — 2024, Молдавия, В мире, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло
ЦИК Молдавии опубликовал данные после обработки 85 процентов голосов

Стояногло лидирует с 51,36%, у Санду 48,54% после обработки 85% голосов

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Экс-генпрокурор, уволенный режимом президента Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов главы Молдавии с 51,36% голосов, у Санду - 48,64%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 85% протоколов с избирательных участков.
Стояногло лидирует во втором туре президента Молдавии с 51,36% голосов, у Санду - 48,64% голосов.
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов президента Молдовы - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Явка на выборах в Молдавии составила 54,18 процента
Вчера, 23:03
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Люди у посольства Молдавии в Москве, не успевшие проголосовать из-за того, что закончились бюллетени - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Москве полиция оттеснила людей у входа в консульство Молдавии
Вчера, 22:40
 
Выборы в Молдавии — 2024МолдавияВ миреРоссияГагаузияМайя СандуАлександр Стояногло
 
 
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