https://ria.ru/20241103/stoyanoglo-1981668039.html
Стояногло в случае победы пообещал новую экономическую модель для Молдавии
Стояногло в случае победы пообещал новую экономическую модель для Молдавии - РИА Новости, 03.11.2024
Стояногло в случае победы пообещал новую экономическую модель для Молдавии
Кандидат на пост президента Молдавии от оппозиции Александр Стояногло заявил, что его первые шаги на посту главы государства будут направлены на обеспечение... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T11:07
2024-11-03T11:07
2024-11-03T11:14
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выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии от оппозиции Александр Стояногло заявил, что его первые шаги на посту главы государства будут направлены на обеспечение свободных и демократических парламентских выборов в следующем году.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. В первом туре, который состоялся 20 октября, ориентированная на Запад президент Молдавии Майя Санду набрала 42,45% голосов, а Стояногло, поддерживаемый партией социалистов - 25,98%. Накануне второго тура кандидаты, выбывшие из гонки, также выразили ему поддержку."Первые действия будут связаны с обязательным обеспечением свободных и демократических выборов в парламент в будущем году, с обеспечениям безопасности страны с учетом ситуации в области безопасности, которую мы имеем. Первые же шаги будут связаны с продвижением другой экономической модели нашей страны", - сказал Стояногло журналистам на выходе из избирательного участка.Кроме того, кандидат категорически высказался против фальсификации выборов. По его словам, уполномоченные органы должны фиксировать каждый случай, "ведь выборы - это демократический процесс, в котором должен иметь возможность участвовать каждый гражданин".
https://ria.ru/20241103/moldavija-1981668138.html
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981667615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, В мире, Выборы в Молдавии — 2024
Стояногло в случае победы пообещал новую экономическую модель для Молдавии
Стояногло в случае победы пообещал новую экономическую модель и свободные выборы
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии от оппозиции Александр Стояногло заявил, что его первые шаги на посту главы государства будут направлены на обеспечение свободных и демократических парламентских выборов в следующем году.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. В первом туре, который состоялся 20 октября, ориентированная на Запад президент Молдавии Майя Санду
набрала 42,45% голосов, а Стояногло, поддерживаемый партией социалистов - 25,98%. Накануне второго тура кандидаты, выбывшие из гонки, также выразили ему поддержку.
"Первые действия будут связаны с обязательным обеспечением свободных и демократических выборов в парламент в будущем году, с обеспечениям безопасности страны с учетом ситуации в области безопасности, которую мы имеем. Первые же шаги будут связаны с продвижением другой экономической модели нашей страны", - сказал Стояногло журналистам на выходе из избирательного участка.
Кроме того, кандидат категорически высказался против фальсификации выборов. По его словам, уполномоченные органы должны фиксировать каждый случай, "ведь выборы - это демократический процесс, в котором должен иметь возможность участвовать каждый гражданин".