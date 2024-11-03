https://ria.ru/20241103/stoyanoglo-1981668039.html

Стояногло в случае победы пообещал новую экономическую модель для Молдавии

Стояногло в случае победы пообещал новую экономическую модель для Молдавии - РИА Новости, 03.11.2024

Стояногло в случае победы пообещал новую экономическую модель для Молдавии

Кандидат на пост президента Молдавии от оппозиции Александр Стояногло заявил, что его первые шаги на посту главы государства будут направлены на обеспечение... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T11:07

2024-11-03T11:07

2024-11-03T11:14

молдавия

в мире

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980363541_354:519:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd929febc78fa3929fa667661a3ad180.jpg

КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии от оппозиции Александр Стояногло заявил, что его первые шаги на посту главы государства будут направлены на обеспечение свободных и демократических парламентских выборов в следующем году.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. В первом туре, который состоялся 20 октября, ориентированная на Запад президент Молдавии Майя Санду набрала 42,45% голосов, а Стояногло, поддерживаемый партией социалистов - 25,98%. Накануне второго тура кандидаты, выбывшие из гонки, также выразили ему поддержку."Первые действия будут связаны с обязательным обеспечением свободных и демократических выборов в парламент в будущем году, с обеспечениям безопасности страны с учетом ситуации в области безопасности, которую мы имеем. Первые же шаги будут связаны с продвижением другой экономической модели нашей страны", - сказал Стояногло журналистам на выходе из избирательного участка.Кроме того, кандидат категорически высказался против фальсификации выборов. По его словам, уполномоченные органы должны фиксировать каждый случай, "ведь выборы - это демократический процесс, в котором должен иметь возможность участвовать каждый гражданин".

https://ria.ru/20241103/moldavija-1981668138.html

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981667615.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, в мире, выборы в молдавии — 2024