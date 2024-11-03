https://ria.ru/20241103/stoyanoglo-1981664730.html

Стояногло проголосовал во втором туре выборов в Молдавии

Стояногло проголосовал во втором туре выборов в Молдавии - РИА Новости, 03.11.2024

Стояногло проголосовал во втором туре выборов в Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии, отстранённый режимом Майи Санду генпрокурор Александр Стояногло, сообщил журналистам, что отдал свой голос за перемены в стране. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:31

2024-11-03T10:31

2024-11-03T11:01

молдавия

выборы в молдавии — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981665104_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_931a0f3f002fa8cf185f6e9aae263b97.jpg

КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, отстранённый режимом Майи Санду генпрокурор Александр Стояногло, сообщил журналистам, что отдал свой голос за перемены в стране.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. В первом туре, который состоялся 20 октября, ориентированная на Запад президент Молдавии Майя Санду набрала 42,45% голосов, а Стояногло, поддерживаемый партией социалистов, - 25,98%. Накануне второго тура, кандидаты, выбывшие из гонки, также выразили ему поддержку."Я проголосовал сегодня за перемены в стране, за свободную, стабильную, процветающую Молдову, в которой уважают всех граждан, вне зависимости от языка общения, национальности, возраста, религии, политических взглядов. Я проголосовал за Молдову, которая не будет стоять с протянутой рукой, а будет развиваться, исходя из хороших отношений и с Западом, и с Востоком", — сказал Стояногло.Ранее Стояногло отметил, что он выступает за налаживание отношений с Россией, которая традиционно была основным рынком сбыта для Молдавии. По его словам, на сегодняшний день альтернативных рынков практически нет. Он добавил, что страна пытается найти новые рынки, однако они не решают проблему сбыта в полном объеме. Также Стояногло отмечал, что первой его поездкой в качестве президента будет в Тирасполь, где он собирается встретиться с руководством Приднестровья для налаживания диалога.

https://ria.ru/20241102/shor-1981619164.html

https://ria.ru/20241102/moldaviya-1981492173.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кандидат в президенты Молдавии Стояногло проголосовал во втором туре выборов Кандидат в президенты Молдавии Стояногло проголосовал во втором туре выборов. 2024-11-03T10:31 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире