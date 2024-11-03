https://ria.ru/20241103/stoyanoglo-1981664730.html
Стояногло проголосовал во втором туре выборов в Молдавии
Стояногло проголосовал во втором туре выборов в Молдавии - РИА Новости, 03.11.2024
Стояногло проголосовал во втором туре выборов в Молдавии
Кандидат в президенты Молдавии, отстранённый режимом Майи Санду генпрокурор Александр Стояногло, сообщил журналистам, что отдал свой голос за перемены в стране. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:31
2024-11-03T10:31
2024-11-03T11:01
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КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, отстранённый режимом Майи Санду генпрокурор Александр Стояногло, сообщил журналистам, что отдал свой голос за перемены в стране.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. В первом туре, который состоялся 20 октября, ориентированная на Запад президент Молдавии Майя Санду набрала 42,45% голосов, а Стояногло, поддерживаемый партией социалистов, - 25,98%. Накануне второго тура, кандидаты, выбывшие из гонки, также выразили ему поддержку."Я проголосовал сегодня за перемены в стране, за свободную, стабильную, процветающую Молдову, в которой уважают всех граждан, вне зависимости от языка общения, национальности, возраста, религии, политических взглядов. Я проголосовал за Молдову, которая не будет стоять с протянутой рукой, а будет развиваться, исходя из хороших отношений и с Западом, и с Востоком", — сказал Стояногло.Ранее Стояногло отметил, что он выступает за налаживание отношений с Россией, которая традиционно была основным рынком сбыта для Молдавии. По его словам, на сегодняшний день альтернативных рынков практически нет. Он добавил, что страна пытается найти новые рынки, однако они не решают проблему сбыта в полном объеме. Также Стояногло отмечал, что первой его поездкой в качестве президента будет в Тирасполь, где он собирается встретиться с руководством Приднестровья для налаживания диалога.
https://ria.ru/20241102/shor-1981619164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кандидат в президенты Молдавии Стояногло проголосовал во втором туре выборов
Кандидат в президенты Молдавии Стояногло проголосовал во втором туре выборов.
2024-11-03T10:31
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире
Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, В мире
Стояногло проголосовал во втором туре выборов в Молдавии
Кандидат в президенты Молдавии Стояногло проголосовал во втором туре выборов
КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, отстранённый режимом Майи Санду генпрокурор Александр Стояногло, сообщил журналистам, что отдал свой голос за перемены в стране.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. В первом туре, который состоялся 20 октября, ориентированная на Запад президент Молдавии Майя Санду набрала 42,45% голосов, а Стояногло, поддерживаемый партией социалистов, - 25,98%. Накануне второго тура, кандидаты, выбывшие из гонки, также выразили ему поддержку.
"Я проголосовал сегодня за перемены в стране, за свободную, стабильную, процветающую Молдову, в которой уважают всех граждан, вне зависимости от языка общения, национальности, возраста, религии, политических взглядов. Я проголосовал за Молдову, которая не будет стоять с протянутой рукой, а будет развиваться, исходя из хороших отношений и с Западом, и с Востоком", — сказал Стояногло.
Ранее Стояногло отметил, что он выступает за налаживание отношений с Россией
, которая традиционно была основным рынком сбыта для Молдавии. По его словам, на сегодняшний день альтернативных рынков практически нет. Он добавил, что страна пытается найти новые рынки, однако они не решают проблему сбыта в полном объеме. Также Стояногло отмечал, что первой его поездкой в качестве президента будет в Тирасполь
, где он собирается встретиться с руководством Приднестровья для налаживания диалога.