https://ria.ru/20241103/stojanogshee-1981735302.html

Стояногло поблагодарил молдаван за активное участие в выборах

Стояногло поблагодарил молдаван за активное участие в выборах - РИА Новости, 03.11.2024

Стояногло поблагодарил молдаван за активное участие в выборах

Кандидат в президенты Молдавии от оппозиции Александр Стояногло поблагодарил граждан за активное участие в выборах. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T22:28

2024-11-03T22:28

2024-11-03T22:28

в мире

молдавия

россия

гагаузия

майя санду

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981669005_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dc09dd2794700352f4fff7e50011980a.jpg

КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии от оппозиции Александр Стояногло поблагодарил граждан за активное участие в выборах. Явка на выборах президента Молдавии к 21.00 (22.00 мск) составила 54,07%, проголосовало около 1,7 миллиона граждан. В первом туре, состоявшемся 20 октября, итоговая явка составила 51,67% и тогда же проголосовали 240 548 представителей диаспоры. Во втором туре выборов за границей приняли участие рекордные 300 тысяч избирателей, по данным ЦИК. "Массовое участие – это доказательство того, что граждане Молдавии не просто наблюдатели, но ответственные и активные участники, осознающие важность своего выбора. Благодарю от всего сердца за ваш выбор, за энергию, вовлечённость и доверие, вложенное в этот демократический процесс. Каждый, кто вошёл в кабину для голосования, вписывает новую главу в судьбу нашей страны", - отметил Стояногло на брифинге по окончанию голосования. Оппозиционный кандидат также упомянул о сигналах, касающихся условий организации голосования, как внутри страны, так и за её пределами, включая регионы на востоке и западе. Он отметил, что особенно пристальное внимание его команда уделяет левобережью, где были зафиксированы некоторые организационные вопросы. "Наша команда имеет представителей на всех потенциально проблемных участках, и мы тщательно собираем и анализируем информацию", - заверил кандидат, добавив, что после обработки всех данных результаты будут доведены до общественности. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/stoyanoglo-1981668039.html

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981508288.html

молдавия

россия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024