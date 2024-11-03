https://ria.ru/20241103/ssha-1981682713.html

Фура протаранила затор из машин в американском штате Мичиган

Фура протаранила затор из машин в американском штате Мичиган - РИА Новости, 03.11.2024

Фура протаранила затор из машин в американском штате Мичиган

Автомобильный тягач протаранил затор из машин в американском штате Мичиган, в результате чего четыре человека погибли и еще 17 пострадали, сообщает телеканал... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T13:31

2024-11-03T13:31

2024-11-03T13:43

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авто

мичиган

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Автомобильный тягач протаранил затор из машин в американском штате Мичиган, в результате чего четыре человека погибли и еще 17 пострадали, сообщает телеканал ABC News. "Тягач врезался в затор из машин на межштатной автомагистрали в Мичигане, в результате чего четыре человека погибли и еще 17 получили ранения", - говорится в сообщении телеканала.Телеканал пояснил, что полиция штата ограничила движение на межштатной автомагистрали в Мичигане во время установки новых линий электропередачи вдоль дороги, из-за чего образовался затор.Как только движение возобновили, в затор влетела фура, водитель которой, по предварительным данным, не успел увидеть препятствие вовремя и остановить тягач.После столкновения фура и более десятка других машин загорелись.Семнадцать пассажиров были госпитализированы с тяжелыми травмами.

https://ria.ru/20240929/germanija-1975353071.html

https://ria.ru/20240519/dtp-1946961398.html

мичиган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авто, мичиган