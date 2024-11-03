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Фура протаранила затор из машин в американском штате Мичиган - РИА Новости, 03.11.2024
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13:31 03.11.2024 (обновлено: 13:43 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/ssha-1981682713.html
Фура протаранила затор из машин в американском штате Мичиган
Фура протаранила затор из машин в американском штате Мичиган - РИА Новости, 03.11.2024
Фура протаранила затор из машин в американском штате Мичиган
Автомобильный тягач протаранил затор из машин в американском штате Мичиган, в результате чего четыре человека погибли и еще 17 пострадали, сообщает телеканал... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:31
2024-11-03T13:43
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Автомобильный тягач протаранил затор из машин в американском штате Мичиган, в результате чего четыре человека погибли и еще 17 пострадали, сообщает телеканал ABC News. "Тягач врезался в затор из машин на межштатной автомагистрали в Мичигане, в результате чего четыре человека погибли и еще 17 получили ранения", - говорится в сообщении телеканала.Телеканал пояснил, что полиция штата ограничила движение на межштатной автомагистрали в Мичигане во время установки новых линий электропередачи вдоль дороги, из-за чего образовался затор.Как только движение возобновили, в затор влетела фура, водитель которой, по предварительным данным, не успел увидеть препятствие вовремя и остановить тягач.После столкновения фура и более десятка других машин загорелись.Семнадцать пассажиров были госпитализированы с тяжелыми травмами.
https://ria.ru/20240929/germanija-1975353071.html
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в мире, авто, мичиган
В мире, Авто, Мичиган
Фура протаранила затор из машин в американском штате Мичиган

Фура протаранила затор из машин в Мичигане, четыре человека погибли

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Автомобильный тягач протаранил затор из машин в американском штате Мичиган, в результате чего четыре человека погибли и еще 17 пострадали, сообщает телеканал ABC News.
"Тягач врезался в затор из машин на межштатной автомагистрали в Мичигане, в результате чего четыре человека погибли и еще 17 получили ранения", - говорится в сообщении телеканала.
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Телеканал пояснил, что полиция штата ограничила движение на межштатной автомагистрали в Мичигане во время установки новых линий электропередачи вдоль дороги, из-за чего образовался затор.
Как только движение возобновили, в затор влетела фура, водитель которой, по предварительным данным, не успел увидеть препятствие вовремя и остановить тягач.
После столкновения фура и более десятка других машин загорелись.
Семнадцать пассажиров были госпитализированы с тяжелыми травмами.
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