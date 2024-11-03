https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981714741.html

ВСУ близки к краху в ДНР и Харьковской области, пишет Guardian

ВСУ близки к краху в ДНР и Харьковской области, пишет Guardian - РИА Новости, 03.11.2024

ВСУ близки к краху в ДНР и Харьковской области, пишет Guardian

Британская газета Guardian считает, что ВСУ близки к краху в ДНР и на купянском направлении в Харьковской области из-за ускоряющегося продвижения сил РФ, по... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T18:13

2024-11-03T18:13

2024-11-03T18:13

специальная военная операция на украине

в мире

виталий ганчев

олег стариков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420929_0:194:3083:1928_1920x0_80_0_0_672aefebe39281c3ff71730dcdce7ee7.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Британская газета Guardian считает, что ВСУ близки к краху в ДНР и на купянском направлении в Харьковской области из-за ускоряющегося продвижения сил РФ, по оценке издания, в последние недели украинская оборона по всей линии фронта рушится "самыми быстрыми темпами" с 2022 года. Ранее украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что украинские войска сейчас переживают кризис - фронт начал "гореть по ряду направлений". Он предрек, что без надлежащей подготовки и мотивации украинских военных южный фронт неизбежно падет. По его словам, ВСУ сейчас находятся в тактическом кризисе, который охватил купянское, торецкое, часовярское, селидовское, красноармейское (украинское название - покровское), кураховское и южное направления, где затем последует оперативно-тактический кризис. "В последние недели русские продвигаются. По всей линии фронта украинская оборона рушится самыми быстрыми темпами с 2022 года. Две трети потерь (Украиной - ред.) территории пришлись на... Донецкую область (ДНР - ред.). Южный сектор Украины там близок к краху", - пишет газета, отмечая также значительные успехи сил РФ на купянском направлении. В конце октября Минобороны РФ сообщило, что группировка "Запад" освободила Кругляковку в Харьковской области, нанесла поражение украинским бригадам и отразила пять контратак, Киев потерял до 410 военнослужащих. Ранее Ганчев сообщал, что взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника, ВСУ оказались отрезанными от правого берега реки Оскол в этом районе. Ранее командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес заявлял, что украинская армия теряет позиции "семимильными шагами", говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится. Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: купянское, красноармейское, лиманское и кураховское. При этом глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал ранее в октябре РИА Новости, что российские военные имеют перевес сил и активных действий над ВСУ на купянском направлении.

https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html

https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979570329.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, виталий ганчев, олег стариков, вооруженные силы украины