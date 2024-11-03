Рейтинг@Mail.ru
ВСУ близки к краху в ДНР и Харьковской области, пишет Guardian - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981714741.html
ВСУ близки к краху в ДНР и Харьковской области, пишет Guardian
ВСУ близки к краху в ДНР и Харьковской области, пишет Guardian - РИА Новости, 03.11.2024
ВСУ близки к краху в ДНР и Харьковской области, пишет Guardian
Британская газета Guardian считает, что ВСУ близки к краху в ДНР и на купянском направлении в Харьковской области из-за ускоряющегося продвижения сил РФ, по... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T18:13
2024-11-03T18:13
специальная военная операция на украине
в мире
виталий ганчев
олег стариков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420929_0:194:3083:1928_1920x0_80_0_0_672aefebe39281c3ff71730dcdce7ee7.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Британская газета Guardian считает, что ВСУ близки к краху в ДНР и на купянском направлении в Харьковской области из-за ускоряющегося продвижения сил РФ, по оценке издания, в последние недели украинская оборона по всей линии фронта рушится "самыми быстрыми темпами" с 2022 года. Ранее украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что украинские войска сейчас переживают кризис - фронт начал "гореть по ряду направлений". Он предрек, что без надлежащей подготовки и мотивации украинских военных южный фронт неизбежно падет. По его словам, ВСУ сейчас находятся в тактическом кризисе, который охватил купянское, торецкое, часовярское, селидовское, красноармейское (украинское название - покровское), кураховское и южное направления, где затем последует оперативно-тактический кризис. "В последние недели русские продвигаются. По всей линии фронта украинская оборона рушится самыми быстрыми темпами с 2022 года. Две трети потерь (Украиной - ред.) территории пришлись на... Донецкую область (ДНР - ред.). Южный сектор Украины там близок к краху", - пишет газета, отмечая также значительные успехи сил РФ на купянском направлении. В конце октября Минобороны РФ сообщило, что группировка "Запад" освободила Кругляковку в Харьковской области, нанесла поражение украинским бригадам и отразила пять контратак, Киев потерял до 410 военнослужащих. Ранее Ганчев сообщал, что взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника, ВСУ оказались отрезанными от правого берега реки Оскол в этом районе. Ранее командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес заявлял, что украинская армия теряет позиции "семимильными шагами", говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится. Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: купянское, красноармейское, лиманское и кураховское. При этом глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал ранее в октябре РИА Новости, что российские военные имеют перевес сил и активных действий над ВСУ на купянском направлении.
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979570329.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420929_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_86c99515b99a35441876360b563cafd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виталий ганчев, олег стариков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Ганчев, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины
ВСУ близки к краху в ДНР и Харьковской области, пишет Guardian

Guardian: ВСУ близки к краху в ДНР и Харьковской области из-за продвижения ВС РФ

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий в Харькове
Украинский военнослужащий в Харькове - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Британская газета Guardian считает, что ВСУ близки к краху в ДНР и на купянском направлении в Харьковской области из-за ускоряющегося продвижения сил РФ, по оценке издания, в последние недели украинская оборона по всей линии фронта рушится "самыми быстрыми темпами" с 2022 года.
Ранее украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что украинские войска сейчас переживают кризис - фронт начал "гореть по ряду направлений". Он предрек, что без надлежащей подготовки и мотивации украинских военных южный фронт неизбежно падет. По его словам, ВСУ сейчас находятся в тактическом кризисе, который охватил купянское, торецкое, часовярское, селидовское, красноармейское (украинское название - покровское), кураховское и южное направления, где затем последует оперативно-тактический кризис.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Зеленского убьют в любом случае
Вчера, 08:00
«
"В последние недели русские продвигаются. По всей линии фронта украинская оборона рушится самыми быстрыми темпами с 2022 года. Две трети потерь (Украиной - ред.) территории пришлись на... Донецкую область (ДНР - ред.). Южный сектор Украины там близок к краху", - пишет газета, отмечая также значительные успехи сил РФ на купянском направлении.
В конце октября Минобороны РФ сообщило, что группировка "Запад" освободила Кругляковку в Харьковской области, нанесла поражение украинским бригадам и отразила пять контратак, Киев потерял до 410 военнослужащих. Ранее Ганчев сообщал, что взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника, ВСУ оказались отрезанными от правого берега реки Оскол в этом районе.
Ранее командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес заявлял, что украинская армия теряет позиции "семимильными шагами", говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится. Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: купянское, красноармейское, лиманское и кураховское.
При этом глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал ранее в октябре РИА Новости, что российские военные имеют перевес сил и активных действий над ВСУ на купянском направлении.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
"Подходим к концу". Стало известно, что произошло в зоне СВО
23 октября, 14:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий ГанчевОлег СтариковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала