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"Россия все ближе". На Западе сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981698863.html
"Россия все ближе". На Западе сделали заявление о спецоперации
"Россия все ближе". На Западе сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 03.11.2024
"Россия все ближе". На Западе сделали заявление о спецоперации
Российские войска в скором времени могут нанести окончательное поражение украинской армии, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T15:33
2024-11-03T15:33
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
угледар
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские войска в скором времени могут нанести окончательное поражение украинской армии, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Россия все ближе к финальной точке и к окончательному разгрому Украины", — отметил он.По словам эксперта, российские войска продолжают наступать, в особенности на Южнодонецком направлении. При этом беспокойство из-за их продвижения растет уже не только среди украинцев, но и среди западных союзников, добавил Меркурис."Пессимизм распространяется и на западные столицы — по всему миру ощущают неладное", — резюмировал аналитик.В пятницу председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника.
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html
https://ria.ru/20241103/storona-1981378462.html
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россия, владимир рогов, угледар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Угледар
"Россия все ближе". На Западе сделали заявление о спецоперации

Меркурис: Россия приблизилась к окончательному разгрому украинской армии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия Д-20 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета орудия Д-20 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета орудия Д-20 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские войска в скором времени могут нанести окончательное поражение украинской армии, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Россия все ближе к финальной точке и к окончательному разгрому Украины", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Зеленского убьют в любом случае
Вчера, 08:00
По словам эксперта, российские войска продолжают наступать, в особенности на Южнодонецком направлении. При этом беспокойство из-за их продвижения растет уже не только среди украинцев, но и среди западных союзников, добавил Меркурис.
"Пессимизм распространяется и на западные столицы — по всему миру ощущают неладное", — резюмировал аналитик.
В пятницу председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника.
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