https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981688760.html

ВС России нанесли удары по 13 украинским бригадам в Курской области

ВС России нанесли удары по 13 украинским бригадам в Курской области - РИА Новости, 03.11.2024

ВС России нанесли удары по 13 украинским бригадам в Курской области

Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение 13 украинским бригадам в районах 18 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T14:27

2024-11-03T14:27

2024-11-03T14:27

специальная военная операция на украине

курская область

украина

александрия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

безопасность

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение 13 украинским бригадам в районах 18 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-ой бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловый, Нижний Клин, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Старая Сорочина и Плёхово", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам 11 бригад ВСУ в восьми районах Сумской области.

https://ria.ru/20241101/minoborony-1981355197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, украина, александрия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность