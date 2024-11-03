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Минобороны показало кадры уничтожения американской бронемашины Stryker - РИА Новости, 03.11.2024
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17:09 03.11.2024
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Минобороны показало кадры уничтожения американской бронемашины Stryker
Минобороны показало кадры уничтожения американской бронемашины Stryker - РИА Новости, 03.11.2024
Минобороны показало кадры уничтожения американской бронемашины Stryker
Минобороны России показало кадры уничтожения американской боевой бронемашины Stryker ВСУ FPV-дроном в Харьковской области. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T17:09
2024-11-03T17:09
специальная военная операция на украине
харьковская область
волчанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожения американской боевой бронемашины Stryker ВСУ FPV-дроном в Харьковской области. По данным оборонного ведомства, военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БПЛА обнаружили вражескую бронемашину, которая перевозила украинских военных в районе Волчанска. "Обнаруженная цель была атакована ударным FPV-дроном. Точное попадание дрона в ББМ зафиксировано средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении министерства.
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харьковская область
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Уничтожение бронемашины Stryker ВСУ оператором FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области
Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью БпЛА был обнаружена боевая бронированная машина американского производства «Stryker», которая перевозила военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.
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харьковская область, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения американской бронемашины Stryker

Минобороны показало кадры уничтожения американской ББМ Stryker FPV-дроном

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожения американской боевой бронемашины Stryker ВСУ FPV-дроном в Харьковской области.
По данным оборонного ведомства, военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БПЛА обнаружили вражескую бронемашину, которая перевозила украинских военных в районе Волчанска.
"Обнаруженная цель была атакована ударным FPV-дроном. Точное попадание дрона в ББМ зафиксировано средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВолчанскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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