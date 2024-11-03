https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981687767.html

Минобороны показало кадры уничтожения американской бронемашины Stryker

Минобороны показало кадры уничтожения американской бронемашины Stryker - РИА Новости, 03.11.2024

Минобороны показало кадры уничтожения американской бронемашины Stryker

Минобороны России показало кадры уничтожения американской боевой бронемашины Stryker ВСУ FPV-дроном в Харьковской области. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T17:09

2024-11-03T17:09

2024-11-03T17:09

специальная военная операция на украине

харьковская область

волчанск

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожения американской боевой бронемашины Stryker ВСУ FPV-дроном в Харьковской области. По данным оборонного ведомства, военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БПЛА обнаружили вражескую бронемашину, которая перевозила украинских военных в районе Волчанска. "Обнаруженная цель была атакована ударным FPV-дроном. Точное попадание дрона в ББМ зафиксировано средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973652647.html

харьковская область

волчанск

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Уничтожение бронемашины Stryker ВСУ оператором FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью БпЛА был обнаружена боевая бронированная машина американского производства «Stryker», которая перевозила военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. 2024-11-03T17:09 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность