https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981682438.html

Российские военные отразили три контратаки ВСУ на Курском направлении

Российские военные отразили три контратаки ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 03.11.2024

Российские военные отразили три контратаки ВСУ на Курском направлении

Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T13:25

2024-11-03T13:25

2024-11-03T13:53

специальная военная операция на украине

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курская область

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки отражены три контратаки противника в направлении населённых пунктов Малая Локня, Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.В министерстве отметили, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.

https://ria.ru/20241102/pvo-1981609243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, вооруженные силы украины, безопасность, курская область