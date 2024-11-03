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Российские военные отразили три контратаки ВСУ на Курском направлении
Российские военные отразили три контратаки ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 03.11.2024
Российские военные отразили три контратаки ВСУ на Курском направлении
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:25
2024-11-03T13:25
2024-11-03T13:53
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки отражены три контратаки противника в направлении населённых пунктов Малая Локня, Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.В министерстве отметили, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, киев, вооруженные силы украины, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курская область
Российские военные отразили три контратаки ВСУ на Курском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 30 военных на Курском направлении
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки отражены три контратаки противника в направлении населённых пунктов Малая Локня, Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области
.
В министерстве отметили, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.