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Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
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12:09 03.11.2024 (обновлено: 12:15 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981675933.html
Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ
Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T12:09
2024-11-03T12:15
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Голубовка, Першотравневое, Купянск Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 44-й механизированных и 3-й танковой бригад ВСУ.Противник потерял до 460 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980949677.html
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981272116.html
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харьковская область
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ

Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ, Киев потерял 460 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне специальной военной операции
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Голубовка, Першотравневое, Купянск Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 44-й механизированных и 3-й танковой бригад ВСУ.
Противник потерял до 460 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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