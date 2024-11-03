https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981675933.html

Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ

Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024

Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T12:09

2024-11-03T12:09

2024-11-03T12:15

специальная военная операция на украине

киев

россия

вооруженные силы украины

безопасность

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Голубовка, Першотравневое, Купянск Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 44-й механизированных и 3-й танковой бригад ВСУ.Противник потерял до 460 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980949677.html

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981272116.html

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россия

харьковская область

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, донецкая народная республика