Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ
Группировка "Запад" отразила пять контратак ВСУ, Киев потерял 460 военных
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне специальной военной операции
Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Голубовка, Першотравневое, Купянск Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 44-й механизированных и 3-й танковой бригад ВСУ.
Противник потерял до 460 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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