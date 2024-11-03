https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981675701.html

Группировка "Север" нанесла удар по двум бригадам ВСУ

Группировка "Север" нанесла удар по двум бригадам ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024

Группировка "Север" нанесла удар по двум бригадам ВСУ

ВСУ за сутки потеряли более 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T12:07

2024-11-03T12:07

2024-11-03T12:12

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 17-й танковой бригад ВСУ, 4-го пограничного отряда погранслужбы Украины и иностранных наемников в районах населенных пунктов Малиновка, Макариха, Одноробовка и Гоптовка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 30 военнослужащих, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241103/raschet-1981643268.html

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Дарья Буймова

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)