https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981675701.html
Группировка "Север" нанесла удар по двум бригадам ВСУ
Группировка "Север" нанесла удар по двум бригадам ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
Группировка "Север" нанесла удар по двум бригадам ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T12:07
2024-11-03T12:07
2024-11-03T12:12
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 17-й танковой бригад ВСУ, 4-го пограничного отряда погранслужбы Украины и иностранных наемников в районах населенных пунктов Малиновка, Макариха, Одноробовка и Гоптовка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 30 военнослужащих, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241103/raschet-1981643268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" нанесла удар по двум бригадам ВСУ
Минобороны: потери ВСУ в Харьковской области составили свыше 30 военнослужащих