https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981666490.html

Куряне рассказали, как спасались от дронов ВСУ

Куряне рассказали, как спасались от дронов ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024

Куряне рассказали, как спасались от дронов ВСУ

Жители Курской области бежали от ВСУ через речку и вынуждены были лежать на муравейниках, спасаясь от украинских дронов, в итоге их вывез мужчина, помогавший в... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:49

2024-11-03T10:49

2024-11-03T10:49

специальная военная операция на украине

курская область

россия

евгений поддубный

владимир путин

вооруженные силы украины

вгтрк

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Жители Курской области бежали от ВСУ через речку и вынуждены были лежать на муравейниках, спасаясь от украинских дронов, в итоге их вывез мужчина, помогавший в августе раненому военкору Евгению Поддубному, рассказала эвакуированная жительница на допросе у военных следователей в качестве свидетеля. Кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости. "На глазах у них (родственников - ред.) соседей убили, они через речку пробирались, все были в осоке порезанные... И автоматная очередь над ними, и на муравейнике лежали, не знаю сколько, а над ними дрон кружил, а потом их вывез мужчина, который (Евгения - ред.) Поддубного подобрал, нашего корреспондента", - рассказала женщина. ГВСУСК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям УК РФ, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признаны более 8 тысяч человек. Седьмого августа военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был ранен в Курской области в результате атаки украинского дрона. Получив тяжелые ранения, репортер смог выйти из разбитой машины и поймать попутку в сторону областного центра. После выписки из больницы, где он находился на лечении, Поддубный выразил желание познакомиться с людьми, спасшими его в Курской области, чтобы поблагодарить их и пожать им руку. В сентябре президент России Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

https://ria.ru/20241009/naemniki-1977085312.html

https://ria.ru/20241003/ocheviditsa-1976076931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, евгений поддубный, владимир путин, вооруженные силы украины, вгтрк, происшествия