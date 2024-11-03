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Куряне рассказали, как спасались от дронов ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:49 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981666490.html
Куряне рассказали, как спасались от дронов ВСУ
Куряне рассказали, как спасались от дронов ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
Куряне рассказали, как спасались от дронов ВСУ
Жители Курской области бежали от ВСУ через речку и вынуждены были лежать на муравейниках, спасаясь от украинских дронов, в итоге их вывез мужчина, помогавший в... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:49
2024-11-03T10:49
специальная военная операция на украине
курская область
россия
евгений поддубный
владимир путин
вооруженные силы украины
вгтрк
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Жители Курской области бежали от ВСУ через речку и вынуждены были лежать на муравейниках, спасаясь от украинских дронов, в итоге их вывез мужчина, помогавший в августе раненому военкору Евгению Поддубному, рассказала эвакуированная жительница на допросе у военных следователей в качестве свидетеля. Кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости. "На глазах у них (родственников - ред.) соседей убили, они через речку пробирались, все были в осоке порезанные... И автоматная очередь над ними, и на муравейнике лежали, не знаю сколько, а над ними дрон кружил, а потом их вывез мужчина, который (Евгения - ред.) Поддубного подобрал, нашего корреспондента", - рассказала женщина. ГВСУСК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям УК РФ, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признаны более 8 тысяч человек. Седьмого августа военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был ранен в Курской области в результате атаки украинского дрона. Получив тяжелые ранения, репортер смог выйти из разбитой машины и поймать попутку в сторону областного центра. После выписки из больницы, где он находился на лечении, Поддубный выразил желание познакомиться с людьми, спасшими его в Курской области, чтобы поблагодарить их и пожать им руку. В сентябре президент России Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
https://ria.ru/20241009/naemniki-1977085312.html
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курская область, россия, евгений поддубный, владимир путин, вооруженные силы украины, вгтрк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Евгений Поддубный, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВГТРК, Происшествия
Куряне рассказали, как спасались от дронов ВСУ

Спасавшихся от дронов ВСУ курян вывез мужчина, помогавший Поддубному

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Жители Курской области бежали от ВСУ через речку и вынуждены были лежать на муравейниках, спасаясь от украинских дронов, в итоге их вывез мужчина, помогавший в августе раненому военкору Евгению Поддубному, рассказала эвакуированная жительница на допросе у военных следователей в качестве свидетеля.
Кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости.
Эвакуированная из Курской области: ВСУ пугали жителей жестокостью польских наемников - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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"На глазах у них (родственников - ред.) соседей убили, они через речку пробирались, все были в осоке порезанные... И автоматная очередь над ними, и на муравейнике лежали, не знаю сколько, а над ними дрон кружил, а потом их вывез мужчина, который (Евгения - ред.) Поддубного подобрал, нашего корреспондента", - рассказала женщина.
ГВСУСК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям УК РФ, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признаны более 8 тысяч человек.
Седьмого августа военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был ранен в Курской области в результате атаки украинского дрона. Получив тяжелые ранения, репортер смог выйти из разбитой машины и поймать попутку в сторону областного центра. После выписки из больницы, где он находился на лечении, Поддубный выразил желание познакомиться с людьми, спасшими его в Курской области, чтобы поблагодарить их и пожать им руку.
В сентябре президент России Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияЕвгений ПоддубныйВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВГТРКПроисшествия
 
 
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