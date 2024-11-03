https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981664925.html

Артиллеристы "Запада" работают по пунктам связи и группам пехоты ВСУ

Артиллеристы "Запада" работают по пунктам связи и группам пехоты ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024

Артиллеристы "Запада" работают по пунктам связи и группам пехоты ВСУ

Артиллеристы 25-ой общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" активно работают по пунктам связи и группам пехоты ВСУ в районе Торского выступа,... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:34

2024-11-03T10:34

2024-11-03T10:34

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Артиллеристы 25-ой общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" активно работают по пунктам связи и группам пехоты ВСУ в районе Торского выступа, где идет продвижение российских сил, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Демьян". "Активно работаем по пунктам связи, разведка выявляет, мы уничтожаем... День на день не приходится, часто пехота укрытая, расчеты БПЛА, пикапы, их техника, в том числе антенны Starlink", - рассказал "Демьян". По его словам, лишение противника связи - одна из приоритетных задач на этом участке.

https://ria.ru/20241022/spetsoperatsiya-1979238465.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, вооруженные силы украины