https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981664925.html
Артиллеристы "Запада" работают по пунктам связи и группам пехоты ВСУ
Артиллеристы "Запада" работают по пунктам связи и группам пехоты ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
Артиллеристы "Запада" работают по пунктам связи и группам пехоты ВСУ
Артиллеристы 25-ой общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" активно работают по пунктам связи и группам пехоты ВСУ в районе Торского выступа,... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:34
2024-11-03T10:34
2024-11-03T10:34
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Артиллеристы 25-ой общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" активно работают по пунктам связи и группам пехоты ВСУ в районе Торского выступа, где идет продвижение российских сил, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Демьян". "Активно работаем по пунктам связи, разведка выявляет, мы уничтожаем... День на день не приходится, часто пехота укрытая, расчеты БПЛА, пикапы, их техника, в том числе антенны Starlink", - рассказал "Демьян". По его словам, лишение противника связи - одна из приоритетных задач на этом участке.
https://ria.ru/20241022/spetsoperatsiya-1979238465.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы "Запада" работают по пунктам связи и группам пехоты ВСУ
Артиллеристы группы "Запад" работают по пунктам связи ВСУ у Торского выступа
ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Артиллеристы 25-ой общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" активно работают по пунктам связи и группам пехоты ВСУ в районе Торского выступа, где идет продвижение российских сил, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Демьян".
"Активно работаем по пунктам связи, разведка выявляет, мы уничтожаем... День на день не приходится, часто пехота укрытая, расчеты БПЛА, пикапы, их техника, в том числе антенны Starlink", - рассказал "Демьян".
По его словам, лишение противника связи - одна из приоритетных задач на этом участке.