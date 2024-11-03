https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981584951.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.11.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.11.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T14:33

2024-11-03T14:33

2024-11-03T14:33

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 3 ноября 2024 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили поселок Вишневое в Донецкой Народной Республике. Кроме того, отразили 20 контратак на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 140 районов скопления живой силы и техники, железнодорожный эшелон с бронетехникой, инфраструктура военных аэродромов, объекты энергетики, нефтебаза, цех по производству беспилотников и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 47 дронов, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и снаряд РСЗО HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены три контратаки противника в районах Малой Локни, Новоивановки и Плехово. Украинская армия потеряла на этом направлении более 150 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 647 самолетов, 283 вертолета, 35 216 беспилотников, 585 зенитных ракетных комплексов, 1484 реактивные системы залпового огня, 19 031 танк и другие бронемашины, 17 245 орудий полевой артиллерии и 27 956 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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