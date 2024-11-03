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Кинолог: у собак нет необходимости рожать "для здоровья" - РИА Новости, 03.11.2024
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03:10 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/sobaki-1981638077.html
Кинолог: у собак нет необходимости рожать "для здоровья"
Кинолог: у собак нет необходимости рожать "для здоровья" - РИА Новости, 03.11.2024
Кинолог: у собак нет необходимости рожать "для здоровья"
Разведением собак должны заниматься профессионалы, а простым собаководам нет необходимости случать своих питомцев, чтобы реализовать их "природное... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T03:10
2024-11-03T03:10
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Разведением собак должны заниматься профессионалы, а простым собаководам нет необходимости случать своих питомцев, чтобы реализовать их "природное предназначение", так как это, скорее всего, принесет больше вреда, чем пользы, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Во-первых, если вам кажется, что природа требует от собаки обязательно иметь щенков и так ее здоровье будет крепче, задумайтесь, сколько сил организм животного тратит на то, чтобы выносить, родить, а затем выкормить потомство. Здоровее от этого процесса собака точно не станет", - сказал Голубев. "Во-вторых, разведением собак должны заниматься профессиональные заводчики, которые знают, как получить здоровое потомство, как вести беременность у суки, как помочь ей во время родов и выкармливания помета. И в-третьих, сразу встает вопрос про щенков: они не должны быть заложниками вашей прихоти "позволить собаке почувствовать радость материнства", – добавил он. Кинолог назвал мифом известное утверждение, что для здоровья каждой суке необходимо рожать, а каждый кобель должен вязаться. По его словам, беременность и роды, это сложные процессы для организма животного, и, хоть и заложены природой, забирают здоровья и сил больше, чем любой другой биологический процесс. Помимо того, что беременность несет риски сложных родов, многоплодной щенности и проблем с вынашиванием, в это время у собаки могут активироваться хронические заболевания. Если собаку вяжут бесконтрольно, это приводит к истощению организма, вероятности наступления ложных беременностей, патологиям матки и молочных желез, а также к дисбалансу гормонального фона, уточнил Голубев. Кобели же, по его словам, при вязке могут заразиться инфекционными болезнями, которые передаются половым путем. После того, как кобель поймет, что такое вязка, его поведение может сильно измениться, он может не слушаться на прогулках, сбегать от хозяина, стать агрессивным и начать метить дом, добавил кинолог. Он предупредил, что если разведением собак будут заниматься люди, не имеющие специального образования и навыков, это может закончиться тем, что на улицах города появятся больные животные с нестабильным поведением, которые никому не нужны. Профессиональные заводчики не просто плодят собак ради прибыли или для умиления щенками, они занимаются улучшением породы, участвуют в выставках, развивают кинологию в стране, отметил президент РКФ. Они заинтересованы породой, хорошо ее знают, придерживаются всех стандартов и способны вывести потомство без дисквалифицирующих пороков, рассказал Голубев. Он добавил, что для разведения недостаточно просто иметь породистых собак. Также требуется проводить тесты, подтверждать племенную ценность, ходить на выставки, изучать генетические заболевания, учитывать наследственные поведенческие особенности, подбирать суку и кобеля, изучать генетику и физиологию, состоять в кинологической организации и постоянно пополнять багаж знаний. "Породистые щенки у хорошего заводчика стоят дорого. И эта цена оправдана опытом, знаниями, материальными и физическими ресурсами, которые вкладывает профессионал в свою работу. Когда щенков плодят для себя или соседей, мы наблюдаем больных питомцев с нестабильной психикой или невостребованных животных, которых, к сожалению, и так слишком много", - отметил Голубев. Он заключил, что если собака не родила щенков, это не значит, что хозяин лишил ее природного предназначения. У нынешних домашних питомцев нет нужды бороться за выживание в дикой природе в условиях естественного отбора. После одомашнивания человек взял на себя ответственность за регуляцию поголовья, что позволяет растить здоровых и счастливых собак, которые рады жить рядом с любимым хозяином, подчеркнул кинолог.
https://ria.ru/20241031/sobaka-1981205732.html
https://ria.ru/20241027/kinolog-1980316555.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог: у собак нет необходимости рожать "для здоровья"

Кинолог Голубев: разведением собак должны заниматься профессионалы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСобаки в вольере в приюте для бездомных животных
Собаки в вольере в приюте для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Собаки в вольере в приюте для бездомных животных . Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Разведением собак должны заниматься профессионалы, а простым собаководам нет необходимости случать своих питомцев, чтобы реализовать их "природное предназначение", так как это, скорее всего, принесет больше вреда, чем пользы, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Во-первых, если вам кажется, что природа требует от собаки обязательно иметь щенков и так ее здоровье будет крепче, задумайтесь, сколько сил организм животного тратит на то, чтобы выносить, родить, а затем выкормить потомство. Здоровее от этого процесса собака точно не станет", - сказал Голубев.
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"Во-вторых, разведением собак должны заниматься профессиональные заводчики, которые знают, как получить здоровое потомство, как вести беременность у суки, как помочь ей во время родов и выкармливания помета. И в-третьих, сразу встает вопрос про щенков: они не должны быть заложниками вашей прихоти "позволить собаке почувствовать радость материнства", – добавил он.
Кинолог назвал мифом известное утверждение, что для здоровья каждой суке необходимо рожать, а каждый кобель должен вязаться. По его словам, беременность и роды, это сложные процессы для организма животного, и, хоть и заложены природой, забирают здоровья и сил больше, чем любой другой биологический процесс. Помимо того, что беременность несет риски сложных родов, многоплодной щенности и проблем с вынашиванием, в это время у собаки могут активироваться хронические заболевания.
Если собаку вяжут бесконтрольно, это приводит к истощению организма, вероятности наступления ложных беременностей, патологиям матки и молочных желез, а также к дисбалансу гормонального фона, уточнил Голубев.
Кобели же, по его словам, при вязке могут заразиться инфекционными болезнями, которые передаются половым путем. После того, как кобель поймет, что такое вязка, его поведение может сильно измениться, он может не слушаться на прогулках, сбегать от хозяина, стать агрессивным и начать метить дом, добавил кинолог.
Он предупредил, что если разведением собак будут заниматься люди, не имеющие специального образования и навыков, это может закончиться тем, что на улицах города появятся больные животные с нестабильным поведением, которые никому не нужны.
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Профессиональные заводчики не просто плодят собак ради прибыли или для умиления щенками, они занимаются улучшением породы, участвуют в выставках, развивают кинологию в стране, отметил президент РКФ. Они заинтересованы породой, хорошо ее знают, придерживаются всех стандартов и способны вывести потомство без дисквалифицирующих пороков, рассказал Голубев.
Он добавил, что для разведения недостаточно просто иметь породистых собак. Также требуется проводить тесты, подтверждать племенную ценность, ходить на выставки, изучать генетические заболевания, учитывать наследственные поведенческие особенности, подбирать суку и кобеля, изучать генетику и физиологию, состоять в кинологической организации и постоянно пополнять багаж знаний.
"Породистые щенки у хорошего заводчика стоят дорого. И эта цена оправдана опытом, знаниями, материальными и физическими ресурсами, которые вкладывает профессионал в свою работу. Когда щенков плодят для себя или соседей, мы наблюдаем больных питомцев с нестабильной психикой или невостребованных животных, которых, к сожалению, и так слишком много", - отметил Голубев.
Он заключил, что если собака не родила щенков, это не значит, что хозяин лишил ее природного предназначения. У нынешних домашних питомцев нет нужды бороться за выживание в дикой природе в условиях естественного отбора. После одомашнивания человек взял на себя ответственность за регуляцию поголовья, что позволяет растить здоровых и счастливых собак, которые рады жить рядом с любимым хозяином, подчеркнул кинолог.
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ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
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