https://ria.ru/20241103/sobaka-1981666127.html
Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, разбросавшего тапки
Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, разбросавшего тапки - РИА Новости, 03.11.2024
Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, разбросавшего тапки
Житель Нижегородской области застрелил из пневматической винтовки соседского спаниеля, который разбросал его тапки и ел из миски его питомцев, возбуждено... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:43
2024-11-03T10:43
2024-11-03T10:43
происшествия
нижегородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Житель Нижегородской области застрелил из пневматической винтовки соседского спаниеля, который разбросал его тапки и ел из миски его питомцев, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД. Жительница села Пермеево Большеболдинского района обратилась в полицию после того, как её собака породы русский охотничий спаниель получила пулевое ранение, от которого скончалась. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника - 28-летнего соседа - и задержали его. "Мужчина дал признательные показания, объяснив свой поступок тем, что животное раскидало обувь (тапки) на крыльце дома и ело из миски его собак. Полицейскими изъята пневматическая винтовка, из которой был произведён выстрел", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). "Фигуранту уголовного дела может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240504/sobaki-1943906914.html
https://ria.ru/20240610/koshka-1951872755.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижегородская область, Россия
Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, разбросавшего тапки
Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, который ел из миски его собак