https://ria.ru/20241103/sobaka-1981666127.html

Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, разбросавшего тапки

Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, разбросавшего тапки - РИА Новости, 03.11.2024

Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, разбросавшего тапки

Житель Нижегородской области застрелил из пневматической винтовки соседского спаниеля, который разбросал его тапки и ел из миски его питомцев, возбуждено... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:43

2024-11-03T10:43

2024-11-03T10:43

происшествия

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Житель Нижегородской области застрелил из пневматической винтовки соседского спаниеля, который разбросал его тапки и ел из миски его питомцев, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД. Жительница села Пермеево Большеболдинского района обратилась в полицию после того, как её собака породы русский охотничий спаниель получила пулевое ранение, от которого скончалась. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника - 28-летнего соседа - и задержали его. "Мужчина дал признательные показания, объяснив свой поступок тем, что животное раскидало обувь (тапки) на крыльце дома и ело из миски его собак. Полицейскими изъята пневматическая винтовка, из которой был произведён выстрел", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). "Фигуранту уголовного дела может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240504/sobaki-1943906914.html

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нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, нижегородская область, россия