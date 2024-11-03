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Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, разбросавшего тапки - РИА Новости, 03.11.2024
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10:43 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/sobaka-1981666127.html
Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, разбросавшего тапки
Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, разбросавшего тапки - РИА Новости, 03.11.2024
Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, разбросавшего тапки
Житель Нижегородской области застрелил из пневматической винтовки соседского спаниеля, который разбросал его тапки и ел из миски его питомцев, возбуждено... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:43
2024-11-03T10:43
происшествия
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Житель Нижегородской области застрелил из пневматической винтовки соседского спаниеля, который разбросал его тапки и ел из миски его питомцев, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД. Жительница села Пермеево Большеболдинского района обратилась в полицию после того, как её собака породы русский охотничий спаниель получила пулевое ранение, от которого скончалась. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника - 28-летнего соседа - и задержали его. "Мужчина дал признательные показания, объяснив свой поступок тем, что животное раскидало обувь (тапки) на крыльце дома и ело из миски его собак. Полицейскими изъята пневматическая винтовка, из которой был произведён выстрел", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). "Фигуранту уголовного дела может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240504/sobaki-1943906914.html
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происшествия, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижегородская область, Россия
Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, разбросавшего тапки

Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, который ел из миски его собак

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Житель Нижегородской области застрелил из пневматической винтовки соседского спаниеля, который разбросал его тапки и ел из миски его питомцев, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД.
Жительница села Пермеево Большеболдинского района обратилась в полицию после того, как её собака породы русский охотничий спаниель получила пулевое ранение, от которого скончалась.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В КЧР мужчина пытался зарубить топором двух собак
4 мая, 22:47
Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника - 28-летнего соседа - и задержали его.
«
"Мужчина дал признательные показания, объяснив свой поступок тем, что животное раскидало обувь (тапки) на крыльце дома и ело из миски его собак. Полицейскими изъята пневматическая винтовка, из которой был произведён выстрел", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).
"Фигуранту уголовного дела может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - подчеркивается в сообщении.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
В Приморье мужчина убил кошку соседа, забежавшую на его участок
10 июня, 09:42
 
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