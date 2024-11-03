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СМИ: на стенах собора в Луцке появились фрески с украинскими бизнесменами - РИА Новости, 03.11.2024
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00:12 03.11.2024 (обновлено: 08:55 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/smi-1981630486.html
СМИ: на стенах собора в Луцке появились фрески с украинскими бизнесменами
СМИ: на стенах собора в Луцке появились фрески с украинскими бизнесменами - РИА Новости, 03.11.2024
СМИ: на стенах собора в Луцке появились фрески с украинскими бизнесменами
На стенах Кафедрального собора святой Троицы в Луцке на Украине изобразили портреты украинских бизнесменов, причислить к лику святых их поручил руководитель... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T00:12
2024-11-03T08:55
украина
владимир зеленский
православная церковь украины (пцу)
служба безопасности украины
украинская православная церковь
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. На стенах Кафедрального собора святой Троицы в Луцке на Украине изобразили портреты украинских бизнесменов, причислить к лику святых их поручил руководитель Волынской епархии раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Михаил, сообщило украинское издание Misto.media. "В верхнем храме Кафедрального собора святой Троицы в Луцке создали изображения волынских бизнесменов. В частности, можно узнать бизнесменов-строителей Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, владельца агропредприятия "Вилия" Евгения Дудку и других", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издание. Как пишет издание со ссылкой на иконописца собора, диакона Юрия Гетьманчука, первые такие фрески появились полгода назад. Часть изображений уже готова, согласно плану их будет 12, список меценатов для изображения в станах собора в качестве рекомендации предоставил руководитель Волынской епархии ПЦУ, митрополит Луцкий и Волынский Михаил. По словам иконописца, которые приводит издание, некоторые фрески меценатов действительно "вызвали противоречивые отзывы", поэтому их пришлось переделать. Сейчас работы приостановлены "из-за шума", сказал церковник. Реставрация собора уже длится пять лет. В свою очередь местное издание "Район.Луцк" обратилось за разъяснениями по этому поводу к главе пресс-службы Волынской епархии ПЦУ, протоиерею Виталию Собко. Он сообщил, что пока не может прокомментировать ситуацию. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ – самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне. С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. В октябре правительство Украины утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической Украинской православной церкви.
https://ria.ru/20241028/ukraina-1980546467.html
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РИА Новости
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украина, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), служба безопасности украины, украинская православная церковь
Украина, Владимир Зеленский, Православная церковь Украины (ПЦУ), Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь
СМИ: на стенах собора в Луцке появились фрески с украинскими бизнесменами

Misto.media: на стенах собора в Луцке изобразили украинских бизнесменов

© , соцсетиСобор в украинском Луцке расписали фресками с портретами волынских бизнесменов
Собор в украинском Луцке расписали фресками с портретами волынских бизнесменов - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© , соцсети
Собор в украинском Луцке расписали фресками с портретами волынских бизнесменов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. На стенах Кафедрального собора святой Троицы в Луцке на Украине изобразили портреты украинских бизнесменов, причислить к лику святых их поручил руководитель Волынской епархии раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Михаил, сообщило украинское издание Misto.media.
"В верхнем храме Кафедрального собора святой Троицы в Луцке создали изображения волынских бизнесменов. В частности, можно узнать бизнесменов-строителей Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, владельца агропредприятия "Вилия" Евгения Дудку и других", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издание.
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Как пишет издание со ссылкой на иконописца собора, диакона Юрия Гетьманчука, первые такие фрески появились полгода назад. Часть изображений уже готова, согласно плану их будет 12, список меценатов для изображения в станах собора в качестве рекомендации предоставил руководитель Волынской епархии ПЦУ, митрополит Луцкий и Волынский Михаил.
По словам иконописца, которые приводит издание, некоторые фрески меценатов действительно "вызвали противоречивые отзывы", поэтому их пришлось переделать. Сейчас работы приостановлены "из-за шума", сказал церковник. Реставрация собора уже длится пять лет.
В свою очередь местное издание "Район.Луцк" обратилось за разъяснениями по этому поводу к главе пресс-службы Волынской епархии ПЦУ, протоиерею Виталию Собко. Он сообщил, что пока не может прокомментировать ситуацию.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ – самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне. С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. В октябре правительство Украины утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической Украинской православной церкви.
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