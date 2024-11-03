https://ria.ru/20241103/slutskiy-1981632628.html
Слуцкий назвал плохим прецедентом участие чехов в конфликте на Украине
Слуцкий назвал плохим прецедентом участие чехов в конфликте на Украине - РИА Новости, 03.11.2024
Слуцкий назвал плохим прецедентом участие чехов в конфликте на Украине
Участие 60 чехов в украинском конфликте на стороне ВСУ с разрешения президента страны Петра Павела станет для них смертным приговором, заявил в Telegram-канале... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T01:05
2024-11-03T01:05
2024-11-03T09:16
в мире
чехия
украина
россия
леонид слуцкий (политик)
петр павел
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934362013_81:0:2988:1635_1920x0_80_0_0_a0ee47928916fca5d5dfe7b7a44abb3d.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Участие 60 чехов в украинском конфликте на стороне ВСУ с разрешения президента страны Петра Павела станет для них смертным приговором, заявил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Как отступали под натиском российских войск, так укрофашисты вместе с "солдатами удачи" и будут отступать по всей линии фронта. Как гибли, так и будут погибать от русских ударов возмездия", — написал парламентарий.По его словам, Владимир Зеленский стремится к тому, чтобы в рядах ВСУ было как можно больше наемников, так как ситуация на поле боя для него только ухудшается."Прямое участие в военном конфликте граждан Чехии с санкции президента — плохой прецедент. Плохой — прежде всего для этой страны…. Победа неизбежно будет за нами", — подчеркнул он.Слуцкий также отметил, что президент Чехии подписал своим согражданам смертный приговор ради глобалистских амбиций США и сиюминутных выгод "неонацистского киевского режима". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20241101/prigovor-1981297729.html
https://ria.ru/20241028/naemniki-1980591872.html
чехия
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934362013_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_9fd2e26ef9881555400e011ba6cc233d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, украина, россия, леонид слуцкий (политик), петр павел, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф, лдпр, владимир зеленский, сша
В мире, Чехия, Украина, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Петр Павел, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, ЛДПР, Владимир Зеленский, США
Слуцкий назвал плохим прецедентом участие чехов в конфликте на Украине
Слуцкий считает, что отправка 60 чехов в ВСУ равносильна смертному приговору