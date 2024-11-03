Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о задержании агента иранской разведки в Сирии - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/siriya-1981727923.html
ЦАХАЛ заявила о задержании агента иранской разведки в Сирии
ЦАХАЛ заявила о задержании агента иранской разведки в Сирии - РИА Новости, 03.11.2024
ЦАХАЛ заявила о задержании агента иранской разведки в Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский спецназ захватил на территории Сирии разведчика, который якобы действовал в составе иранской... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T20:45
2024-11-03T20:45
в мире
сирия
израиль
голанские высоты
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский спецназ захватил на территории Сирии разведчика, который якобы действовал в составе иранской разведывательной сети. "В ходе специальной операции на территории Сирии, которая была проведена в недавние месяцы, солдаты подразделения "Эгоз" (спецназ - ред.)... задержали оперативника иранской сети в Сирии", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. В заявлении отмечается, что сириец по имени Али Сулейман Аль-Асси проживал в районе деревни Сайда на юге Сирии и якобы занимался сбором разведданных о военных ЦАХАЛ в приграничной зоне. ЦАХАЛ поясняет, что сириец был доставлен в Израиль для допроса. В сообщении говорится, что задержание Аль-Асси позволило ЦАХАЛ изучить оперативные методы иранской разведсети в районе Голанских высот.
https://ria.ru/20241030/baza-1981012187.html
сирия
израиль
голанские высоты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль, голанские высоты, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Голанские высоты, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о задержании агента иранской разведки в Сирии

Израильский спецназ в Сирии захватил агента иранской разведки

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский спецназ захватил на территории Сирии разведчика, который якобы действовал в составе иранской разведывательной сети.
"В ходе специальной операции на территории Сирии, которая была проведена в недавние месяцы, солдаты подразделения "Эгоз" (спецназ - ред.)... задержали оперативника иранской сети в Сирии", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
В заявлении отмечается, что сириец по имени Али Сулейман Аль-Асси проживал в районе деревни Сайда на юге Сирии и якобы занимался сбором разведданных о военных ЦАХАЛ в приграничной зоне.
ЦАХАЛ поясняет, что сириец был доставлен в Израиль для допроса.
В сообщении говорится, что задержание Аль-Асси позволило ЦАХАЛ изучить оперативные методы иранской разведсети в районе Голанских высот.
Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
"Хезболла" заявила, что атаковала базу подготовки спецподразделений ЦАХАЛ
30 октября, 21:13
 
В миреСирияИзраильГоланские высотыОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала