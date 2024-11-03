https://ria.ru/20241103/siriya-1981727923.html
ЦАХАЛ заявила о задержании агента иранской разведки в Сирии
ЦАХАЛ заявила о задержании агента иранской разведки в Сирии - РИА Новости, 03.11.2024
ЦАХАЛ заявила о задержании агента иранской разведки в Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский спецназ захватил на территории Сирии разведчика, который якобы действовал в составе иранской... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T20:45
2024-11-03T20:45
2024-11-03T20:45
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский спецназ захватил на территории Сирии разведчика, который якобы действовал в составе иранской разведывательной сети. "В ходе специальной операции на территории Сирии, которая была проведена в недавние месяцы, солдаты подразделения "Эгоз" (спецназ - ред.)... задержали оперативника иранской сети в Сирии", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. В заявлении отмечается, что сириец по имени Али Сулейман Аль-Асси проживал в районе деревни Сайда на юге Сирии и якобы занимался сбором разведданных о военных ЦАХАЛ в приграничной зоне. ЦАХАЛ поясняет, что сириец был доставлен в Израиль для допроса. В сообщении говорится, что задержание Аль-Асси позволило ЦАХАЛ изучить оперативные методы иранской разведсети в районе Голанских высот.
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в мире, сирия, израиль, голанские высоты, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Голанские высоты, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о задержании агента иранской разведки в Сирии
Израильский спецназ в Сирии захватил агента иранской разведки