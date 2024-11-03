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ВС России отрабатывают тактику действий по схемам опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
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05:07 03.11.2024 (обновлено: 05:40 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/shturmovik-1981642978.html
ВС России отрабатывают тактику действий по схемам опорных пунктов ВСУ
ВС России отрабатывают тактику действий по схемам опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
ВС России отрабатывают тактику действий по схемам опорных пунктов ВСУ
Штурмовики группировки войск "Днепр" в Запорожской области отрабатывают тактику действий по схемам опорных пунктов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T05:07
2024-11-03T05:40
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Днепр" в Запорожской области отрабатывают тактику действий по схемам опорных пунктов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "На полигонах в тыловой зоне СВО в Запорожской области военнослужащие штурмовых групп группировки войск "Днепр" отрабатывают тактику действий по схемам выявленных опорных пунктов ВСУ. Копии опорных пунктов противника с траншейными системами создаются по фотоснимкам от разведывательных БПЛА. Далее на них военнослужащими отрабатывается тактика действий при ведении боя в траншее, блиндажах и на подходе к цели", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по словам бойцов, опорные пункты противника отличаются между собой. От их масштабов и укреплений зависит количество привлекаемого к штурму личного состава: от трех отделений до нескольких взводов. Каждый раз отработка тактики действий осуществляется по-разному, она зависит от специфики действий, местности и сложности работы, но в основном от позиций штурма: укрепленных точек, "лисьих нор" и блиндажей. На каждом занятии для реалистичности используются дроны. Штурмовики, кроме наземных действий, отрабатывают элементы обороны от ударных беспилотников противника.
https://ria.ru/20241103/vdv-1981642824.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
ВС России отрабатывают тактику действий по схемам опорных пунктов ВСУ

Штурмовики ВС России отрабатывают тактику действий по схемам опорных пунктов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Днепр" в Запорожской области отрабатывают тактику действий по схемам опорных пунктов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"На полигонах в тыловой зоне СВО в Запорожской области военнослужащие штурмовых групп группировки войск "Днепр" отрабатывают тактику действий по схемам выявленных опорных пунктов ВСУ. Копии опорных пунктов противника с траншейными системами создаются по фотоснимкам от разведывательных БПЛА. Далее на них военнослужащими отрабатывается тактика действий при ведении боя в траншее, блиндажах и на подходе к цели", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, по словам бойцов, опорные пункты противника отличаются между собой. От их масштабов и укреплений зависит количество привлекаемого к штурму личного состава: от трех отделений до нескольких взводов. Каждый раз отработка тактики действий осуществляется по-разному, она зависит от специфики действий, местности и сложности работы, но в основном от позиций штурма: укрепленных точек, "лисьих нор" и блиндажей.
На каждом занятии для реалистичности используются дроны. Штурмовики, кроме наземных действий, отрабатывают элементы обороны от ударных беспилотников противника.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
 
 
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