https://ria.ru/20241103/shturmovik-1981642978.html

ВС России отрабатывают тактику действий по схемам опорных пунктов ВСУ

ВС России отрабатывают тактику действий по схемам опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024

ВС России отрабатывают тактику действий по схемам опорных пунктов ВСУ

Штурмовики группировки войск "Днепр" в Запорожской области отрабатывают тактику действий по схемам опорных пунктов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T05:07

2024-11-03T05:07

2024-11-03T05:40

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Днепр" в Запорожской области отрабатывают тактику действий по схемам опорных пунктов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "На полигонах в тыловой зоне СВО в Запорожской области военнослужащие штурмовых групп группировки войск "Днепр" отрабатывают тактику действий по схемам выявленных опорных пунктов ВСУ. Копии опорных пунктов противника с траншейными системами создаются по фотоснимкам от разведывательных БПЛА. Далее на них военнослужащими отрабатывается тактика действий при ведении боя в траншее, блиндажах и на подходе к цели", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по словам бойцов, опорные пункты противника отличаются между собой. От их масштабов и укреплений зависит количество привлекаемого к штурму личного состава: от трех отделений до нескольких взводов. Каждый раз отработка тактики действий осуществляется по-разному, она зависит от специфики действий, местности и сложности работы, но в основном от позиций штурма: укрепленных точек, "лисьих нор" и блиндажей. На каждом занятии для реалистичности используются дроны. Штурмовики, кроме наземных действий, отрабатывают элементы обороны от ударных беспилотников противника.

https://ria.ru/20241103/vdv-1981642824.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность