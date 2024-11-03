https://ria.ru/20241103/sheremetevo-1981655943.html

Очередей при прохождении первичного досмотра в Шереметьево нет

Очередей при прохождении первичного досмотра в Шереметьево нет - РИА Новости, 03.11.2024

Очередей при прохождении первичного досмотра в Шереметьево нет

Очередей при прохождении первичного досмотра в аэропорту Шереметьево нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T09:30

2024-11-03T09:30

2024-11-03T09:30

россия

шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Очередей при прохождении первичного досмотра в аэропорту Шереметьево нет, передает корреспондент РИА Новости. Прохождение первичного предполетного досмотра в терминале B со стороны парковки занимает около 4-5 минут. Очередей нет и на вход в терминал С. Сотрудники авиагавани помогают пассажирам с крупной ручной кладью оперативно разместить ее для проверки. Ранее в социальных сетях и ряде СМИ появилась информация об очередях на первичном досмотре в аэропорту "Шереметьево". В России установлены правила проведения предполетного и послеполетного досмотров для обеспечения безопасности. Данные правила обязательны для исполнения сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта, авиационного предприятия, администрациями аэропортов. Предполетный досмотр пассажиров и багажа осуществляется в целях обеспечения авиационной безопасности, охраны жизни и здоровья пассажиров, членов экипажей воздушных судов и авиационного персонала гражданской авиации.

https://ria.ru/20241030/sheremetevo-1980839627.html

https://ria.ru/20241101/aeroporty-1981378843.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, шереметьево (аэропорт), общество