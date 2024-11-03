Очередей при прохождении первичного досмотра в Шереметьево нет
Прохождение первичного досмотра в терминале B занимает около 4-5 минут
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Очередей при прохождении первичного досмотра в аэропорту Шереметьево нет, передает корреспондент РИА Новости.
Прохождение первичного предполетного досмотра в терминале B со стороны парковки занимает около 4-5 минут. Очередей нет и на вход в терминал С. Сотрудники авиагавани помогают пассажирам с крупной ручной кладью оперативно разместить ее для проверки.
Ранее в социальных сетях и ряде СМИ появилась информация об очередях на первичном досмотре в аэропорту "Шереметьево".
В России установлены правила проведения предполетного и послеполетного досмотров для обеспечения безопасности. Данные правила обязательны для исполнения сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта, авиационного предприятия, администрациями аэропортов. Предполетный досмотр пассажиров и багажа осуществляется в целях обеспечения авиационной безопасности, охраны жизни и здоровья пассажиров, членов экипажей воздушных судов и авиационного персонала гражданской авиации.
Росавиация рассказала о работе московских аэропортов
1 ноября, 16:03