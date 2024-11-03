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Очередей при прохождении первичного досмотра в Шереметьево нет - РИА Новости, 03.11.2024
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09:30 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/sheremetevo-1981655943.html
Очередей при прохождении первичного досмотра в Шереметьево нет
Очередей при прохождении первичного досмотра в Шереметьево нет - РИА Новости, 03.11.2024
Очередей при прохождении первичного досмотра в Шереметьево нет
Очередей при прохождении первичного досмотра в аэропорту Шереметьево нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:30
2024-11-03T09:30
россия
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Очередей при прохождении первичного досмотра в аэропорту Шереметьево нет, передает корреспондент РИА Новости. Прохождение первичного предполетного досмотра в терминале B со стороны парковки занимает около 4-5 минут. Очередей нет и на вход в терминал С. Сотрудники авиагавани помогают пассажирам с крупной ручной кладью оперативно разместить ее для проверки. Ранее в социальных сетях и ряде СМИ появилась информация об очередях на первичном досмотре в аэропорту "Шереметьево". В России установлены правила проведения предполетного и послеполетного досмотров для обеспечения безопасности. Данные правила обязательны для исполнения сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта, авиационного предприятия, администрациями аэропортов. Предполетный досмотр пассажиров и багажа осуществляется в целях обеспечения авиационной безопасности, охраны жизни и здоровья пассажиров, членов экипажей воздушных судов и авиационного персонала гражданской авиации.
https://ria.ru/20241030/sheremetevo-1980839627.html
https://ria.ru/20241101/aeroporty-1981378843.html
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россия, шереметьево (аэропорт), общество
Россия, Шереметьево (аэропорт), Общество
Очередей при прохождении первичного досмотра в Шереметьево нет

Прохождение первичного досмотра в терминале B занимает около 4-5 минут

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Очередей при прохождении первичного досмотра в аэропорту Шереметьево нет, передает корреспондент РИА Новости.
Прохождение первичного предполетного досмотра в терминале B со стороны парковки занимает около 4-5 минут. Очередей нет и на вход в терминал С. Сотрудники авиагавани помогают пассажирам с крупной ручной кладью оперативно разместить ее для проверки.
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Росавиация прокомментировала временные ограничения рейсов в Шереметьево
30 октября, 09:26
Ранее в социальных сетях и ряде СМИ появилась информация об очередях на первичном досмотре в аэропорту "Шереметьево".
В России установлены правила проведения предполетного и послеполетного досмотров для обеспечения безопасности. Данные правила обязательны для исполнения сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта, авиационного предприятия, администрациями аэропортов. Предполетный досмотр пассажиров и багажа осуществляется в целях обеспечения авиационной безопасности, охраны жизни и здоровья пассажиров, членов экипажей воздушных судов и авиационного персонала гражданской авиации.
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