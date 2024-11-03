https://ria.ru/20241103/shebekino-1981704402.html

Дроны ВСУ атаковали производственное предприятие в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали производственное предприятие в Белгородской области - РИА Новости, 03.11.2024

Дроны ВСУ атаковали производственное предприятие в Белгородской области

Семь украинских беспилотников атаковали производственное предприятие в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T16:21

2024-11-03T16:21

2024-11-03T16:21

происшествия

шебекино

белгородская область

октябрьский

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Семь украинских беспилотников атаковали производственное предприятие в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ нанесли удары по трем населённым пунктам. Предварительно, никто не пострадал. В городе Шебекино в результате семи атак БПЛА по предприятию повреждены производственные помещения и ограждение", - написал Гладков. Губернатор добавил, что поселок Октябрьский Белгородского района попал под повторный обстрел. Повреждены один автомобиль и семь частных домов, в одном из них загорелась кровля. Сотрудниками МЧС очаги возгорания ликвидированы. "Село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу. В одном частном домовладении повреждены надворные постройки, фасад дома и забор. Во втором доме осколками посечен забор", - уточнил руководитель региона.

https://ria.ru/20241102/obstrel-1981622927.html

https://ria.ru/20240811/shebekino-1965478156.html

шебекино

белгородская область

октябрьский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, шебекино, белгородская область, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)