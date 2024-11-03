https://ria.ru/20241103/shebekino-1981704402.html
Дроны ВСУ атаковали производственное предприятие в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали производственное предприятие в Белгородской области - РИА Новости, 03.11.2024
Дроны ВСУ атаковали производственное предприятие в Белгородской области
Семь украинских беспилотников атаковали производственное предприятие в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T16:21
2024-11-03T16:21
2024-11-03T16:21
происшествия
шебекино
белгородская область
октябрьский
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Семь украинских беспилотников атаковали производственное предприятие в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ нанесли удары по трем населённым пунктам. Предварительно, никто не пострадал. В городе Шебекино в результате семи атак БПЛА по предприятию повреждены производственные помещения и ограждение", - написал Гладков. Губернатор добавил, что поселок Октябрьский Белгородского района попал под повторный обстрел. Повреждены один автомобиль и семь частных домов, в одном из них загорелась кровля. Сотрудниками МЧС очаги возгорания ликвидированы. "Село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу. В одном частном домовладении повреждены надворные постройки, фасад дома и забор. Во втором доме осколками посечен забор", - уточнил руководитель региона.
https://ria.ru/20241102/obstrel-1981622927.html
https://ria.ru/20240811/shebekino-1965478156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Дроны ВСУ атаковали производственное предприятие в Белгородской области
Гладков: семь дронов ВСУ атаковали предприятие в белгородском Шебекино