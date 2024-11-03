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Эксперт рассказал, как Санду сможет победить Стояногло - РИА Новости, 03.11.2024
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06:06 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/sandu-1981644801.html
Эксперт рассказал, как Санду сможет победить Стояногло
Эксперт рассказал, как Санду сможет победить Стояногло - РИА Новости, 03.11.2024
Эксперт рассказал, как Санду сможет победить Стояногло
Действующий президент Молдавии Майя Санду может с небольшим перевесом одержать победу над своим соперником во втором туре выборов президента страны Александром... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T06:06
2024-11-03T06:06
молдавия
россия
европа
майя санду
богдан безпалько
евросоюз
снг
выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Майя Санду может с небольшим перевесом одержать победу над своим соперником во втором туре выборов президента страны Александром Стояногло за счет нечестных ухищрений, лишения живущих в России молдаван доступной возможности проголосовать, высказал мнение в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. С его точки зрения, Санду, вероятно, победит во втором туре, хотя, возможно, и без существенного отрыва. "По той простой причине, что те граждане Молдавии, которые живут в России, фактически отрезаны от выборов, а те, которые живут в Европе - очень активны, и, наоборот, всячески их участие в выборах приветствовалось ... Думаю, что при наличии ряда ухищрений, не обязательно западных, а очень простых, - фальсификаций, недопущения голосования жителей Приднестровья, манипуляций с процедурой и так далее - победит Санду", - полагает собеседник. Он также считает, что у действующего президента есть "козырь в рукаве" - европейская интеграция, по-прежнему привлекающая многих молдаван. При этом, полагает эксперт, отношения России с Молдавией в случае второго срока Санду ухудшатся, но до открытого военного конфликта не дойдет. "Продолжится интеграция Молдавии в Евросоюз, в Румынию. Постепенное поглощение. Вопрос Приднестровья, может быть, станет более острым. Но, на мой взгляд, сейчас на военное решение конфликта, чтобы пошла Санду, это маловероятно", - считает собеседник агентства. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный Санду от должности генпрокурора выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979106720.html
https://ria.ru/20241006/sandu-1976633397.html
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молдавия, россия, европа, майя санду, богдан безпалько, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024, политика
Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду, Богдан Безпалько, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024, Политика
Эксперт рассказал, как Санду сможет победить Стояногло

Политолог Безпалько: Санду может победить Стояногло за счет нечестных ухищрений

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвуют в предвыборных дебатах во Дворце Республики
Президент Молдавии Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвуют в предвыборных дебатах во Дворце Республики - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Молдавии Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвуют в предвыборных дебатах во Дворце Республики. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Майя Санду может с небольшим перевесом одержать победу над своим соперником во втором туре выборов президента страны Александром Стояногло за счет нечестных ухищрений, лишения живущих в России молдаван доступной возможности проголосовать, высказал мнение в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
С его точки зрения, Санду, вероятно, победит во втором туре, хотя, возможно, и без существенного отрыва.
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"По той простой причине, что те граждане Молдавии, которые живут в России, фактически отрезаны от выборов, а те, которые живут в Европе - очень активны, и, наоборот, всячески их участие в выборах приветствовалось ... Думаю, что при наличии ряда ухищрений, не обязательно западных, а очень простых, - фальсификаций, недопущения голосования жителей Приднестровья, манипуляций с процедурой и так далее - победит Санду", - полагает собеседник.
Он также считает, что у действующего президента есть "козырь в рукаве" - европейская интеграция, по-прежнему привлекающая многих молдаван. При этом, полагает эксперт, отношения России с Молдавией в случае второго срока Санду ухудшатся, но до открытого военного конфликта не дойдет.
"Продолжится интеграция Молдавии в Евросоюз, в Румынию. Постепенное поглощение. Вопрос Приднестровья, может быть, станет более острым. Но, на мой взгляд, сейчас на военное решение конфликта, чтобы пошла Санду, это маловероятно", - считает собеседник агентства.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный Санду от должности генпрокурора выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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МолдавияРоссияЕвропаМайя СандуБогдан БезпалькоЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024Политика
 
 
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