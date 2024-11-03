https://ria.ru/20241103/rynok-1981680362.html
В поселке в Горловке беспилотник атаковал рынок
В поселке в Горловке беспилотник атаковал рынок - РИА Новости, 03.11.2024
В поселке в Горловке беспилотник атаковал рынок
Украинский беспилотник атаковал рынок в поселке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:01
2024-11-03T13:01
2024-11-03T16:27
горловка
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происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал рынок в поселке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины нанес удар по рынку посёлка станции "Никитовка", - написал Приходько.Позднее Приходько сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в посёлке станции "Никитовка" ранен мирный житель.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 12.00 мск по Никитовскому району Горловки был осуществлен сброс взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241103/kherson-1981659770.html
https://ria.ru/20241102/postradavshie-1981576091.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины
Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В поселке в Горловке беспилотник атаковал рынок
В поселке в Горловке украинский беспилотник атаковал рынок