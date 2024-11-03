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В поселке в Горловке беспилотник атаковал рынок - РИА Новости, 03.11.2024
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13:01 03.11.2024 (обновлено: 16:27 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/rynok-1981680362.html
В поселке в Горловке беспилотник атаковал рынок
В поселке в Горловке беспилотник атаковал рынок - РИА Новости, 03.11.2024
В поселке в Горловке беспилотник атаковал рынок
Украинский беспилотник атаковал рынок в поселке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:01
2024-11-03T16:27
горловка
донецкая народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал рынок в поселке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины нанес удар по рынку посёлка станции "Никитовка", - написал Приходько.Позднее Приходько сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в посёлке станции "Никитовка" ранен мирный житель.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 12.00 мск по Никитовскому району Горловки был осуществлен сброс взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241103/kherson-1981659770.html
https://ria.ru/20241102/postradavshie-1981576091.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины
Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В поселке в Горловке беспилотник атаковал рынок

В поселке в Горловке украинский беспилотник атаковал рынок

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ рынка посёлка станции "Никитовка" в Горловке в ДНР. 3 ноября 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ рынка посёлка станции Никитовка в Горловке в ДНР. 3 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ рынка посёлка станции "Никитовка" в Горловке в ДНР. 3 ноября 2024
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ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал рынок в поселке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины нанес удар по рынку посёлка станции "Никитовка", - написал Приходько.
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Вчера, 10:02
Позднее Приходько сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в посёлке станции "Никитовка" ранен мирный житель.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 12.00 мск по Никитовскому району Горловки был осуществлен сброс взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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