https://ria.ru/20241103/rynok-1981680362.html

В поселке в Горловке беспилотник атаковал рынок

В поселке в Горловке беспилотник атаковал рынок - РИА Новости, 03.11.2024

В поселке в Горловке беспилотник атаковал рынок

Украинский беспилотник атаковал рынок в поселке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T13:01

2024-11-03T13:01

2024-11-03T16:27

горловка

донецкая народная республика

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал рынок в поселке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины нанес удар по рынку посёлка станции "Никитовка", - написал Приходько.Позднее Приходько сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в посёлке станции "Никитовка" ранен мирный житель.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 12.00 мск по Никитовскому району Горловки был осуществлен сброс взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241103/kherson-1981659770.html

https://ria.ru/20241102/postradavshie-1981576091.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины