https://ria.ru/20241103/rossiya-1981728305.html

"Мы вынуждены признать". В США неожиданно высказались о России

"Мы вынуждены признать". В США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 03.11.2024

"Мы вынуждены признать". В США неожиданно высказались о России

заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу UnHerd. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T20:55

2024-11-03T20:55

2024-11-03T20:55

специальная военная операция на украине

джон миршаймер

владимир рогов

киев

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978079105_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_2c78bac6f9579537090477bc898c1acb.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россия побеждает на поле боя на Украине, и Запад не может не понимать этого, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу UnHerd."Русские побеждают на поле боя, и мы вынуждены признать этот факт", — отметил он.По словам профессора, западные союзники больше не могут ничего сделать, чтобы помочь Киеву, так как у них больше нет вооружений."У нас нет промышленной базы в Соединенных Штатах или промышленной базы в Европе, чтобы производить артиллерийские системы, снаряды и танки, которые нужны украинцам", — резюмировал Миршаймер.В пятницу председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника.

https://ria.ru/20241103/karty-1981706734.html

https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981698863.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джон миршаймер, владимир рогов, киев, украина, россия