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"Мы вынуждены признать". В США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/rossiya-1981728305.html
"Мы вынуждены признать". В США неожиданно высказались о России
"Мы вынуждены признать". В США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 03.11.2024
"Мы вынуждены признать". В США неожиданно высказались о России
заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу UnHerd. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T20:55
2024-11-03T20:55
специальная военная операция на украине
джон миршаймер
владимир рогов
киев
украина
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россия побеждает на поле боя на Украине, и Запад не может не понимать этого, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу UnHerd."Русские побеждают на поле боя, и мы вынуждены признать этот факт", — отметил он.По словам профессора, западные союзники больше не могут ничего сделать, чтобы помочь Киеву, так как у них больше нет вооружений."У нас нет промышленной базы в Соединенных Штатах или промышленной базы в Европе, чтобы производить артиллерийские системы, снаряды и танки, которые нужны украинцам", — резюмировал Миршаймер.В пятницу председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника.
https://ria.ru/20241103/karty-1981706734.html
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джон миршаймер, владимир рогов, киев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Джон Миршаймер, Владимир Рогов, Киев, Украина, Россия
"Мы вынуждены признать". В США неожиданно высказались о России

Миршаймер: Запад не может не признать факт, что Россия побеждает на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россия побеждает на поле боя на Украине, и Запад не может не понимать этого, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу UnHerd.
"Русские побеждают на поле боя, и мы вынуждены признать этот факт", — отметил он.
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По словам профессора, западные союзники больше не могут ничего сделать, чтобы помочь Киеву, так как у них больше нет вооружений.
"У нас нет промышленной базы в Соединенных Штатах или промышленной базы в Европе, чтобы производить артиллерийские системы, снаряды и танки, которые нужны украинцам", — резюмировал Миршаймер.
В пятницу председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника.
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Специальная военная операция на УкраинеДжон МиршаймерВладимир РоговКиевУкраинаРоссия
 
 
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