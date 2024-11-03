https://ria.ru/20241103/rossija-1981656261.html

Посол Евдокимов рассказал о возможности сотрудничества с Бенином и Того

Посол Евдокимов рассказал о возможности сотрудничества с Бенином и Того - РИА Новости, 03.11.2024

Посол Евдокимов рассказал о возможности сотрудничества с Бенином и Того

Бенин и Того могут сотрудничать с Россией в сельском и морском хозяйстве, а также в области цифровых услуг, где российский опыт востребован, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T09:32

2024-11-03T09:32

2024-11-03T09:32

экономика

технологии

бенин

россия

того

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Бенин и Того могут сотрудничать с Россией в сельском и морском хозяйстве, а также в области цифровых услуг, где российский опыт востребован, заявил РИА Новости посол РФ в этих африканских странах Игорь Евдокимов. "Учитывая аграрный характер экономик Бенина и Того, а также фактическое отсутствие переработки сельхозпродукции, сотрудничество в этой сфере могло бы представлять взаимный интерес. Это подразумевает как поставки удобрений, так и передовых технологий", - сказал Евдокимов в интервью агентству. Он добавил, что существует потенциал для развития сотрудничества в области морского хозяйства. "При этом оно может быть многогранным и не ограничиваться только разработкой биоресурсов. В частности, партнеры заинтересованы в организации производства отраслевого инвентаря, например, лодок из современных композитных материалов и снастей… Активно в Западной Африке развивается и сфера цифровых услуг, где российский опыт весьма востребован", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20240321/zerno-1934597569.html

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россия

того

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, бенин, россия, того, в мире