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Посол Евдокимов рассказал о возможности сотрудничества с Бенином и Того
Посол Евдокимов рассказал о возможности сотрудничества с Бенином и Того - РИА Новости, 03.11.2024
Посол Евдокимов рассказал о возможности сотрудничества с Бенином и Того
Бенин и Того могут сотрудничать с Россией в сельском и морском хозяйстве, а также в области цифровых услуг, где российский опыт востребован, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:32
2024-11-03T09:32
2024-11-03T09:32
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Бенин и Того могут сотрудничать с Россией в сельском и морском хозяйстве, а также в области цифровых услуг, где российский опыт востребован, заявил РИА Новости посол РФ в этих африканских странах Игорь Евдокимов. "Учитывая аграрный характер экономик Бенина и Того, а также фактическое отсутствие переработки сельхозпродукции, сотрудничество в этой сфере могло бы представлять взаимный интерес. Это подразумевает как поставки удобрений, так и передовых технологий", - сказал Евдокимов в интервью агентству. Он добавил, что существует потенциал для развития сотрудничества в области морского хозяйства. "При этом оно может быть многогранным и не ограничиваться только разработкой биоресурсов. В частности, партнеры заинтересованы в организации производства отраслевого инвентаря, например, лодок из современных композитных материалов и снастей… Активно в Западной Африке развивается и сфера цифровых услуг, где российский опыт весьма востребован", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20240321/zerno-1934597569.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, бенин, россия, того, в мире
Экономика, Технологии, Бенин, Россия, Того, В мире
Посол Евдокимов рассказал о возможности сотрудничества с Бенином и Того
Посол Евдокимов: Бенин и Того могут сотрудничать в сельском и морском хозяйстве