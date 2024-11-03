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Посол Евдокимов рассказал о возможности сотрудничества с Бенином и Того - РИА Новости, 03.11.2024
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09:32 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/rossija-1981656261.html
Посол Евдокимов рассказал о возможности сотрудничества с Бенином и Того
Посол Евдокимов рассказал о возможности сотрудничества с Бенином и Того - РИА Новости, 03.11.2024
Посол Евдокимов рассказал о возможности сотрудничества с Бенином и Того
Бенин и Того могут сотрудничать с Россией в сельском и морском хозяйстве, а также в области цифровых услуг, где российский опыт востребован, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:32
2024-11-03T09:32
экономика
технологии
бенин
россия
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Бенин и Того могут сотрудничать с Россией в сельском и морском хозяйстве, а также в области цифровых услуг, где российский опыт востребован, заявил РИА Новости посол РФ в этих африканских странах Игорь Евдокимов. "Учитывая аграрный характер экономик Бенина и Того, а также фактическое отсутствие переработки сельхозпродукции, сотрудничество в этой сфере могло бы представлять взаимный интерес. Это подразумевает как поставки удобрений, так и передовых технологий", - сказал Евдокимов в интервью агентству. Он добавил, что существует потенциал для развития сотрудничества в области морского хозяйства. "При этом оно может быть многогранным и не ограничиваться только разработкой биоресурсов. В частности, партнеры заинтересованы в организации производства отраслевого инвентаря, например, лодок из современных композитных материалов и снастей… Активно в Западной Африке развивается и сфера цифровых услуг, где российский опыт весьма востребован", - подчеркнул посол.
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экономика, технологии, бенин, россия, того, в мире
Экономика, Технологии, Бенин, Россия, Того, В мире
Посол Евдокимов рассказал о возможности сотрудничества с Бенином и Того

Посол Евдокимов: Бенин и Того могут сотрудничать в сельском и морском хозяйстве

© РИА Новости / Дубровский | Перейти в медиабанкГород Ломе
Город Ломе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Дубровский
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Бенин и Того могут сотрудничать с Россией в сельском и морском хозяйстве, а также в области цифровых услуг, где российский опыт востребован, заявил РИА Новости посол РФ в этих африканских странах Игорь Евдокимов.
"Учитывая аграрный характер экономик Бенина и Того, а также фактическое отсутствие переработки сельхозпродукции, сотрудничество в этой сфере могло бы представлять взаимный интерес. Это подразумевает как поставки удобрений, так и передовых технологий", - сказал Евдокимов в интервью агентству.
Он добавил, что существует потенциал для развития сотрудничества в области морского хозяйства.
"При этом оно может быть многогранным и не ограничиваться только разработкой биоресурсов. В частности, партнеры заинтересованы в организации производства отраслевого инвентаря, например, лодок из современных композитных материалов и снастей… Активно в Западной Африке развивается и сфера цифровых услуг, где российский опыт весьма востребован", - подчеркнул посол.
Флаг Зимбабве - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
ОЗК и минсельхоз Зимбабве обсуждают поставки зерна, заявил посол России
21 марта, 06:52
 
ЭкономикаТехнологииБенинРоссияТогоВ мире
 
 
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