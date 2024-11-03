https://ria.ru/20241103/rossija-1981653229.html

Россия выступает за диалог Бенина со странами АГС, заявил посол Евдокимов

Россия выступает за диалог Бенина со странами АГС, заявил посол Евдокимов - РИА Новости, 03.11.2024

Россия выступает за диалог Бенина со странами АГС, заявил посол Евдокимов

Россия готова содействовать Бенину в налаживании отношений со странами Альянса государств Сахеля, рассчитывает на диалог сторон, заявил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T08:52

2024-11-03T08:52

2024-11-03T08:52

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россия

сахель

бенин

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Россия готова содействовать Бенину в налаживании отношений со странами Альянса государств Сахеля, рассчитывает на диалог сторон, заявил РИА Новости посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов. Он подчеркнул, что Россия традиционно исходит из принципа "африканским проблемам – африканские решения". "Приветствуем настрой Бенина на нормализацию отношений со странами Альянса государств Сахеля. Надеемся, что обе стороны будут решать имеющиеся вопросы через диалог и поиск взаимоприемлемых развязок. Москва готова всячески содействовать данным процессам", - сказал Евдокимов в интервью агентству. Лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо подписали 6 июля документ о создании конфедерации "Альянс государств Сахеля". В мае министры иностранных дел этих стран договорились об окончательной формулировке по созданию нового межгосударственного образования в Африке. В конце января этого года руководители трех государств решили выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое не поддержало силы, пришедшие к власти в этих странах в результате переворотов.

https://ria.ru/20241024/putin-1979919694.html

https://ria.ru/20241025/germaniya-1980138886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сахель , бенин