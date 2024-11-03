Россия выступает за диалог Бенина со странами АГС, заявил посол Евдокимов
Посол Евдокимов: Россия готова помогать Бенину налаживать диалог со странами АГС
© Фото : Посольство РФ в БенинеЧрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Бенин Игорь Евдокимов
© Фото : Посольство РФ в Бенине
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Бенин Игорь Евдокимов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Россия готова содействовать Бенину в налаживании отношений со странами Альянса государств Сахеля, рассчитывает на диалог сторон, заявил РИА Новости посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов.
Он подчеркнул, что Россия традиционно исходит из принципа "африканским проблемам – африканские решения".
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"Приветствуем настрой Бенина на нормализацию отношений со странами Альянса государств Сахеля. Надеемся, что обе стороны будут решать имеющиеся вопросы через диалог и поиск взаимоприемлемых развязок. Москва готова всячески содействовать данным процессам", - сказал Евдокимов в интервью агентству.
Лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо подписали 6 июля документ о создании конфедерации "Альянс государств Сахеля". В мае министры иностранных дел этих стран договорились об окончательной формулировке по созданию нового межгосударственного образования в Африке. В конце января этого года руководители трех государств решили выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое не поддержало силы, пришедшие к власти в этих странах в результате переворотов.