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Россия впервые с 2021 года стала вторым крупнейшим покупателем сигарет у ЕС - РИА Новости, 03.11.2024
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08:04 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/rossija-1981649245.html
Россия впервые с 2021 года стала вторым крупнейшим покупателем сигарет у ЕС
Россия впервые с 2021 года стала вторым крупнейшим покупателем сигарет у ЕС - РИА Новости, 03.11.2024
Россия впервые с 2021 года стала вторым крупнейшим покупателем сигарет у ЕС
Россия по итогам минувшего августа поднялась с пятого сразу на второе место в рейтинге крупнейших покупателей сигарет у Евросоюза, вновь заняв столь высокую... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T08:04
2024-11-03T08:04
экономика
россия
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швейцария
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евростат
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия по итогам минувшего августа поднялась с пятого сразу на второе место в рейтинге крупнейших покупателей сигарет у Евросоюза, вновь заняв столь высокую позицию впервые с лета 2021 года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Вхождение в тройку лидеров произошло, несмотря на сокращение импорта: в конце лета страна закупила у ЕС сигарет на 10,7 миллиона евро, что оказалось на 3% меньше июльского показателя. Этот объем составил 6,24% европейских поставок сигарет за рубеж, которые за месяц также сократились - на 15%, до 171 миллиона евро. Крупнейшим покупателем сигарет у Евросоюза, как и месяцем ранее, опять стала ближайшая географическая соседка объединения - Великобритания (13% экспорта ЕС). А следующую за Россией строчку и почти с теми же объемами заняла Швейцария (6,21%). Львиную часть поставок европейских сигарет в Россию обеспечивает Германия с экспортом на 9,6 миллиона евро. В разы меньшие, но статистически значимые объемы у Болгарии (828,8 тысячи евро) и Латвии (255,5 тысячи евро). ЕС при этом является далеко не единственным поставщиком сигарет в Россию, но объемы остальных стран заметно меньше: по итогам августа экспорт Южной Кореи - на 122 тысячи долларов, у Бразилии - 1,2 тысячи долларов, а Индонезия более-менее заметный объем в прошлый раз поставила в феврале (155 тысяч долларов).
https://ria.ru/20241021/sigarety-1979192809.html
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экономика, россия, великобритания, швейцария, евросоюз, евростат
Экономика, Россия, Великобритания, Швейцария, Евросоюз, Евростат
Россия впервые с 2021 года стала вторым крупнейшим покупателем сигарет у ЕС

Россия поднялась на второе место в рейтинге крупнейших покупателей сигарет у ЕС

© РИА Новости / Константин ЧалабовПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
Продажа сигарет. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия по итогам минувшего августа поднялась с пятого сразу на второе место в рейтинге крупнейших покупателей сигарет у Евросоюза, вновь заняв столь высокую позицию впервые с лета 2021 года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Вхождение в тройку лидеров произошло, несмотря на сокращение импорта: в конце лета страна закупила у ЕС сигарет на 10,7 миллиона евро, что оказалось на 3% меньше июльского показателя. Этот объем составил 6,24% европейских поставок сигарет за рубеж, которые за месяц также сократились - на 15%, до 171 миллиона евро.
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Крупнейшим покупателем сигарет у Евросоюза, как и месяцем ранее, опять стала ближайшая географическая соседка объединения - Великобритания (13% экспорта ЕС). А следующую за Россией строчку и почти с теми же объемами заняла Швейцария (6,21%).
Львиную часть поставок европейских сигарет в Россию обеспечивает Германия с экспортом на 9,6 миллиона евро. В разы меньшие, но статистически значимые объемы у Болгарии (828,8 тысячи евро) и Латвии (255,5 тысячи евро).
ЕС при этом является далеко не единственным поставщиком сигарет в Россию, но объемы остальных стран заметно меньше: по итогам августа экспорт Южной Кореи - на 122 тысячи долларов, у Бразилии - 1,2 тысячи долларов, а Индонезия более-менее заметный объем в прошлый раз поставила в феврале (155 тысяч долларов).
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