https://ria.ru/20241103/rechan-1981725136.html

Речан заявил о готовности Молдавии к попыткам дестабилизации на выборах

Речан заявил о готовности Молдавии к попыткам дестабилизации на выборах - РИА Новости, 03.11.2024

Речан заявил о готовности Молдавии к попыткам дестабилизации на выборах

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство готово к попыткам дестабилизации в виде ложных сообщений о минировании избирательных участков и сумеет... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T20:07

2024-11-03T20:07

2024-11-03T20:07

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство готово к попыткам дестабилизации в виде ложных сообщений о минировании избирательных участков и сумеет обеспечить безопасность голосования во втором туре выборов президента. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Ранее МИД Молдавии сообщил о "минировании" четырех избирательных участков в Германии и Великобритании, а также участка в Молдавии, где голосуют жители Приднестровья. "Как и ожидалось, атаки продолжаются. Ворам страшно из-за вас, поэтому они организовали ложные сообщения о бомбах на нескольких избирательных участках за границей. Правительство готово к таким попыткам дестабилизации и тесно сотрудничает с властями каждой страны, где есть избирательные участки, чтобы обеспечить безопасность голосования и избирателей", - говорится в заявлении премьера, опубликованном в Telegram-канале правительства. Он призвал граждан продолжить принимать участие в голосовании. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/yavka-1981724954.html

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в мире, молдавия, россия, германия, майя санду, дорин речан, выборы в молдавии — 2024