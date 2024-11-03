https://ria.ru/20241103/ratsion-1981639584.html

Диетолог назвала продукты, от которых мужчинам стоит отказаться

Диетолог назвала продукты, от которых мужчинам стоит отказаться - РИА Новости, 03.11.2024

Диетолог назвала продукты, от которых мужчинам стоит отказаться

Мужчинам нужно сократить потребление продуктов из переработанного мяса, а также отказаться от употребления алкоголя, рассказала РИА Новости врач-диетолог,... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T03:33

2024-11-03T03:33

2024-11-03T03:33

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мужчинам нужно сократить потребление продуктов из переработанного мяса, а также отказаться от употребления алкоголя, рассказала РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель курса диетологии в Московском институте психоанализа Майра Рау. "Стоит минимизировать включение в свой рацион изделий из переработанного мяса: колбас, копчений, бекона и других. Эти продукты при регулярном употреблении повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, некоторых видов рака", - сообщила специалист. Она добавила, что мужчинам стоит отказаться от употребления алкоголя, так как на сегодняшний день позиция всех медицинских сообществ однозначна - безопасных доз алкоголя не существует. "Идея на регулярной основе расслабляться при помощи алкоголя привлекательна, но алкоголь является депрессантом. Это означает, что после его употребления временно вы испытываете улучшение эмоционального состояния, вслед за чем наступает его ухудшение. Кроме того, регулярный прием даже самого дорогого алкоголя формирует зависимость и нарушает работу печени", - пояснила врач.

https://ria.ru/20241102/grabar-1981465838.html

https://ria.ru/20241031/minzdrav-1981032790.html

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общество