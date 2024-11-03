https://ria.ru/20241103/rassledovanie-1981708414.html

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании стрельбы у бара в Приморье

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании стрельбы у бара в Приморье - РИА Новости, 03.11.2024

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании стрельбы у бара в Приморье

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела, возбужденного после сообщения в соцсетях о перестрелке у бара во Владивостоке РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T16:56

2024-11-03T16:56

2024-11-03T16:56

происшествия

россия

владивосток

приморский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела, возбужденного после сообщения в соцсетях о перестрелке у бара во Владивостоке с участием мигрантов, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале. По данным СК России, в соцсетях опубликована информация о том, что возле одного из развлекательных заведений Владивостока приезжие устроили стрельбу, информация о пострадавших уточняется. "По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ по Приморскому краю Кузьмичеву А.Г. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении СК России.

https://ria.ru/20240422/sk-1941488891.html

россия

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, владивосток, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)