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Бастрыкин потребовал доклад о расследовании стрельбы у бара в Приморье - РИА Новости, 03.11.2024
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16:56 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/rassledovanie-1981708414.html
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании стрельбы у бара в Приморье
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании стрельбы у бара в Приморье - РИА Новости, 03.11.2024
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании стрельбы у бара в Приморье
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела, возбужденного после сообщения в соцсетях о перестрелке у бара во Владивостоке РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T16:56
2024-11-03T16:56
происшествия
россия
владивосток
приморский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела, возбужденного после сообщения в соцсетях о перестрелке у бара во Владивостоке с участием мигрантов, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале. По данным СК России, в соцсетях опубликована информация о том, что возле одного из развлекательных заведений Владивостока приезжие устроили стрельбу, информация о пострадавших уточняется. "По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ по Приморскому краю Кузьмичеву А.Г. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении СК России.
https://ria.ru/20240422/sk-1941488891.html
россия
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании стрельбы у бара в Приморье

Бастрыкин требует доклада о расследовании дела о стрельбе у бара во Владивостоке

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела, возбужденного после сообщения в соцсетях о перестрелке у бара во Владивостоке с участием мигрантов, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
По данным СК России, в соцсетях опубликована информация о том, что возле одного из развлекательных заведений Владивостока приезжие устроили стрельбу, информация о пострадавших уточняется.
"По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ по Приморскому краю Кузьмичеву А.Г. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении СК России.
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ПроисшествияРоссияВладивостокПриморский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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