https://ria.ru/20241103/rassledovanie-1981669148.html
Стали известны новые детали о деле экс-главы Нового Уренгоя
Стали известны новые детали о деле экс-главы Нового Уренгоя - РИА Новости, 03.11.2024
Стали известны новые детали о деле экс-главы Нового Уренгоя
Расследуемые события по уголовному делу бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которому вменяют получение крупной взятки, а также других фигурантов,... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T11:19
2024-11-03T11:19
2024-11-03T11:19
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Расследуемые события по уголовному делу бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которому вменяют получение крупной взятки, а также других фигурантов, обвиняемых в ее даче, произошли пять лет назад, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Кроме того, расследуемые события имели место пять лет назад, и за все это время Нак Г.И. следствию не препятствовал", - сказано в документах. По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона. Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки. Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона. Двадцать восьмого июня Воронов объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.
https://ria.ru/20241102/sk-1981475001.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Стали известны новые детали о деле экс-главы Нового Уренгоя
События по делу экс-главы Нового Уренгоя Воронова произошли пять лет назад
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Расследуемые события по уголовному делу бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которому вменяют получение крупной взятки, а также других фигурантов, обвиняемых в ее даче, произошли пять лет назад, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Кроме того, расследуемые события имели место пять лет назад, и за все это время Нак Г.И. следствию не препятствовал", - сказано в документах.
По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.
Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.
Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.
Двадцать восьмого июня Воронов объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы
отправил его под стражу.