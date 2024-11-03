https://ria.ru/20241103/rassledovanie-1981669148.html

Стали известны новые детали о деле экс-главы Нового Уренгоя

Стали известны новые детали о деле экс-главы Нового Уренгоя - РИА Новости, 03.11.2024

Стали известны новые детали о деле экс-главы Нового Уренгоя

Расследуемые события по уголовному делу бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которому вменяют получение крупной взятки, а также других фигурантов,... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T11:19

2024-11-03T11:19

2024-11-03T11:19

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Расследуемые события по уголовному делу бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которому вменяют получение крупной взятки, а также других фигурантов, обвиняемых в ее даче, произошли пять лет назад, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Кроме того, расследуемые события имели место пять лет назад, и за все это время Нак Г.И. следствию не препятствовал", - сказано в документах. По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона. Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки. Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона. Двадцать восьмого июня Воронов объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.

https://ria.ru/20241102/sk-1981475001.html

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва