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Приднестровцев заставляют участвовать в выборах, заявил Гросу - РИА Новости, 03.11.2024
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17:59 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/pridnestrove-1981713650.html
Приднестровцев заставляют участвовать в выборах, заявил Гросу
Приднестровцев заставляют участвовать в выборах, заявил Гросу - РИА Новости, 03.11.2024
Приднестровцев заставляют участвовать в выборах, заявил Гросу
Спикер парламента и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что жителей Приднестровья якобы заставляют участвовать в выборах... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T17:59
2024-11-03T17:59
в мире
молдавия
россия
днестр
майя санду
игорь гросу
олег беляков
объединенная контрольная комиссия (окк)
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Спикер парламента и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что жителей Приднестровья якобы заставляют участвовать в выборах президента Молдавии. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск). "У нас deja vu - такое было несколько лет назад с сепаратистским режимом, который не имеет никакого отношения к демократическим процессам в Республике Молдова, тем более к процессу евроинтеграции. На мосту через Днестр (из Рыбницы в Резину - ред.) видно людей, которых заставляют, которыми манипулировали, которых коррумпировали, шантажировали, заставляли голосовать на правом берегу", - заявил Гросу журналистам. В связи с этим он призвал жителей правого берега Днестра активнее участвовать в избирательном процессе. При этом ранее в воскресенье в Генеральном инспекторате полиции сообщили, что движение на мосту Рыбница - Резина, по которому ряд избирателей из Приднестровья добираются к участкам для голосования во втором туре выборов президента Молдавии, прекращено из-за угрозы безопасности. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков рассказал РИА Новости о том, что полиция Молдавии задерживает на границе машины с гражданами Приднестровья, желающими отдать голос на избирательных участках. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/most-1981712241.html
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981698284.html
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в мире, молдавия, россия, днестр, майя санду, игорь гросу, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Днестр, Майя Санду, Игорь Гросу, Олег Беляков, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), Выборы в Молдавии — 2024
Приднестровцев заставляют участвовать в выборах, заявил Гросу

Спикер парламента Молдавии Гросу: приднестровцев заставляют выбирать президента

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Спикер парламента и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что жителей Приднестровья якобы заставляют участвовать в выборах президента Молдавии.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск).
Мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Движение по мосту, которым пользуются избиратели из ПМР, восстановили
Вчера, 17:47
«
"У нас deja vu - такое было несколько лет назад с сепаратистским режимом, который не имеет никакого отношения к демократическим процессам в Республике Молдова, тем более к процессу евроинтеграции. На мосту через Днестр (из Рыбницы в Резину - ред.) видно людей, которых заставляют, которыми манипулировали, которых коррумпировали, шантажировали, заставляли голосовать на правом берегу", - заявил Гросу журналистам.
В связи с этим он призвал жителей правого берега Днестра активнее участвовать в избирательном процессе.
При этом ранее в воскресенье в Генеральном инспекторате полиции сообщили, что движение на мосту Рыбница - Резина, по которому ряд избирателей из Приднестровья добираются к участкам для голосования во втором туре выборов президента Молдавии, прекращено из-за угрозы безопасности. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков рассказал РИА Новости о том, что полиция Молдавии задерживает на границе машины с гражданами Приднестровья, желающими отдать голос на избирательных участках.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Машины полиции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Молдавии полиция задерживает машины с гражданами Приднестровья
Вчера, 15:29
 
В миреМолдавияРоссияДнестрМайя СандуИгорь ГросуОлег БеляковОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)Выборы в Молдавии — 2024
 
 
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