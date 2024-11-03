https://ria.ru/20241103/pridnestrove-1981713650.html

Приднестровцев заставляют участвовать в выборах, заявил Гросу

Приднестровцев заставляют участвовать в выборах, заявил Гросу - РИА Новости, 03.11.2024

Приднестровцев заставляют участвовать в выборах, заявил Гросу

Спикер парламента и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что жителей Приднестровья якобы заставляют участвовать в выборах... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T17:59

2024-11-03T17:59

2024-11-03T17:59

в мире

молдавия

россия

днестр

майя санду

игорь гросу

олег беляков

объединенная контрольная комиссия (окк)

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Спикер парламента и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что жителей Приднестровья якобы заставляют участвовать в выборах президента Молдавии. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск). "У нас deja vu - такое было несколько лет назад с сепаратистским режимом, который не имеет никакого отношения к демократическим процессам в Республике Молдова, тем более к процессу евроинтеграции. На мосту через Днестр (из Рыбницы в Резину - ред.) видно людей, которых заставляют, которыми манипулировали, которых коррумпировали, шантажировали, заставляли голосовать на правом берегу", - заявил Гросу журналистам. В связи с этим он призвал жителей правого берега Днестра активнее участвовать в избирательном процессе. При этом ранее в воскресенье в Генеральном инспекторате полиции сообщили, что движение на мосту Рыбница - Резина, по которому ряд избирателей из Приднестровья добираются к участкам для голосования во втором туре выборов президента Молдавии, прекращено из-за угрозы безопасности. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков рассказал РИА Новости о том, что полиция Молдавии задерживает на границе машины с гражданами Приднестровья, желающими отдать голос на избирательных участках. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/most-1981712241.html

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981698284.html

молдавия

россия

днестр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, днестр, майя санду, игорь гросу, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), выборы в молдавии — 2024