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В США раскрыли, что ждет Украину после американских выборов - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 03.11.2024 (обновлено: 14:15 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/prezident-1981681226.html
В США раскрыли, что ждет Украину после американских выборов
В США раскрыли, что ждет Украину после американских выборов - РИА Новости, 03.11.2024
В США раскрыли, что ждет Украину после американских выборов
При любом исходе выборов новый президент США сильно повлияет на конфликт между Россией и Украиной, пишет The Conversation. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:54
2024-11-03T14:15
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
камала харрис
дональд трамп
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. При любом исходе выборов новый президент США сильно повлияет на конфликт между Россией и Украиной, пишет The Conversation."Кто бы ни победил, новый президент может кардинально изменить ход войны", — говорится в материале.По мнению автора статьи, Киев продолжит получать финансовую и военную помощь при победе Камалы Харрис, но вопрос принятия в НАТО остается открытым. Если Харрис не сможет гарантировать Украине вступление в альянс, то ее президентский срок приведет к затягиванию конфликта и войне на истощение.Приход к власти Дональда Трампа может привести Владимира Зеленского к "политическому суициду", ведь кандидат от республиканцев может склонить того к переговорам с Россией, что усложнит положение Зеленского, говорится в статье. Кроме того, автор не отрицает вариант заморозки конфликта по примеру Северной и Южной Кореи.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов пообещал, что достигнет урегулирования украинского конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года.
https://ria.ru/20241103/sscha-1981135817.html
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981644981.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, камала харрис, дональд трамп
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине
В США раскрыли, что ждет Украину после американских выборов

The Conversation: новый президент США может кардинально повлиять на Украину

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Камала Харрис
Дональд Трамп и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. При любом исходе выборов новый президент США сильно повлияет на конфликт между Россией и Украиной, пишет The Conversation.
"Кто бы ни победил, новый президент может кардинально изменить ход войны", — говорится в материале.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 16:57
По мнению автора статьи, Киев продолжит получать финансовую и военную помощь при победе Камалы Харрис, но вопрос принятия в НАТО остается открытым. Если Харрис не сможет гарантировать Украине вступление в альянс, то ее президентский срок приведет к затягиванию конфликта и войне на истощение.
Приход к власти Дональда Трампа может привести Владимира Зеленского к "политическому суициду", ведь кандидат от республиканцев может склонить того к переговорам с Россией, что усложнит положение Зеленского, говорится в статье. Кроме того, автор не отрицает вариант заморозки конфликта по примеру Северной и Южной Кореи.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов пообещал, что достигнет урегулирования украинского конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
"В течение месяца". В Киеве раскрыли, что США готовят Зеленскому
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
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