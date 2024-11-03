https://ria.ru/20241103/prezident-1981681226.html

В США раскрыли, что ждет Украину после американских выборов

В США раскрыли, что ждет Украину после американских выборов - РИА Новости, 03.11.2024

В США раскрыли, что ждет Украину после американских выборов

При любом исходе выборов новый президент США сильно повлияет на конфликт между Россией и Украиной, пишет The Conversation. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T13:54

2024-11-03T13:54

2024-11-03T14:15

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владимир зеленский

камала харрис

дональд трамп

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. При любом исходе выборов новый президент США сильно повлияет на конфликт между Россией и Украиной, пишет The Conversation."Кто бы ни победил, новый президент может кардинально изменить ход войны", — говорится в материале.По мнению автора статьи, Киев продолжит получать финансовую и военную помощь при победе Камалы Харрис, но вопрос принятия в НАТО остается открытым. Если Харрис не сможет гарантировать Украине вступление в альянс, то ее президентский срок приведет к затягиванию конфликта и войне на истощение.Приход к власти Дональда Трампа может привести Владимира Зеленского к "политическому суициду", ведь кандидат от республиканцев может склонить того к переговорам с Россией, что усложнит положение Зеленского, говорится в статье. Кроме того, автор не отрицает вариант заморозки конфликта по примеру Северной и Южной Кореи.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов пообещал, что достигнет урегулирования украинского конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года.

https://ria.ru/20241103/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981644981.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, камала харрис, дональд трамп