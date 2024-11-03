https://ria.ru/20241103/pozhar-1981699351.html

В Краснодарском крае потушили лесной пожар на площади 36 гектаров

В Краснодарском крае потушили лесной пожар на площади 36 гектаров - РИА Новости, 03.11.2024

В Краснодарском крае потушили лесной пожар на площади 36 гектаров

Спасатели полностью потушили лес в Новопокровском районе Краснодарского края, горевший с субботы на площади 36 гектаров, следует из сообщения оперативного штаба РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T15:43

2024-11-03T15:43

2024-11-03T15:49

происшествия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981699997_0:534:960:1074_1920x0_80_0_0_b6e7a595417a1e1cfcc09eff13d26b27.jpg

КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Спасатели полностью потушили лес в Новопокровском районе Краснодарского края, горевший с субботы на площади 36 гектаров, следует из сообщения оперативного штаба региона. В субботу власти Кубани информировали о возгорании лесной подстилки на территории Кавказского лесничества Новопокровского участкового лесничества. Площадь возгорания составляла 17 гектаров, а затем пожар был локализован на площади 36 гектаров. Тушение осложнялось сильными порывами ветра. При этом угрозы населенным пунктам нет. "В 14:00 ликвидация лесного пожара на площади 29,3 гектаров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241031/pozhar-1981249591.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край