https://ria.ru/20241103/pozhar-1981699351.html
В Краснодарском крае потушили лесной пожар на площади 36 гектаров
В Краснодарском крае потушили лесной пожар на площади 36 гектаров - РИА Новости, 03.11.2024
В Краснодарском крае потушили лесной пожар на площади 36 гектаров
Спасатели полностью потушили лес в Новопокровском районе Краснодарского края, горевший с субботы на площади 36 гектаров, следует из сообщения оперативного штаба РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T15:43
2024-11-03T15:43
2024-11-03T15:49
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Спасатели полностью потушили лес в Новопокровском районе Краснодарского края, горевший с субботы на площади 36 гектаров, следует из сообщения оперативного штаба региона. В субботу власти Кубани информировали о возгорании лесной подстилки на территории Кавказского лесничества Новопокровского участкового лесничества. Площадь возгорания составляла 17 гектаров, а затем пожар был локализован на площади 36 гектаров. Тушение осложнялось сильными порывами ветра. При этом угрозы населенным пунктам нет. "В 14:00 ликвидация лесного пожара на площади 29,3 гектаров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241031/pozhar-1981249591.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
В Краснодарском крае потушили лесной пожар на площади 36 гектаров
Оперштаб: спасатели потушили на Кубани лес, горевший на площади 36 гектаров