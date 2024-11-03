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В Краснодарском крае потушили лесной пожар на площади 36 гектаров - РИА Новости, 03.11.2024
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15:43 03.11.2024 (обновлено: 15:49 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/pozhar-1981699351.html
В Краснодарском крае потушили лесной пожар на площади 36 гектаров
В Краснодарском крае потушили лесной пожар на площади 36 гектаров - РИА Новости, 03.11.2024
В Краснодарском крае потушили лесной пожар на площади 36 гектаров
Спасатели полностью потушили лес в Новопокровском районе Краснодарского края, горевший с субботы на площади 36 гектаров, следует из сообщения оперативного штаба РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T15:43
2024-11-03T15:49
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Спасатели полностью потушили лес в Новопокровском районе Краснодарского края, горевший с субботы на площади 36 гектаров, следует из сообщения оперативного штаба региона. В субботу власти Кубани информировали о возгорании лесной подстилки на территории Кавказского лесничества Новопокровского участкового лесничества. Площадь возгорания составляла 17 гектаров, а затем пожар был локализован на площади 36 гектаров. Тушение осложнялось сильными порывами ветра. При этом угрозы населенным пунктам нет. "В 14:00 ликвидация лесного пожара на площади 29,3 гектаров", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
В Краснодарском крае потушили лесной пожар на площади 36 гектаров

Оперштаб: спасатели потушили на Кубани лес, горевший на площади 36 гектаров

© Фото : Минприроды Краснодарского края/TelegramЛиквидация пожара в лесу в Новопокровском районе Краснодарского края
Ликвидация пожара в лесу в Новопокровском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : Минприроды Краснодарского края/Telegram
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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Спасатели полностью потушили лес в Новопокровском районе Краснодарского края, горевший с субботы на площади 36 гектаров, следует из сообщения оперативного штаба региона.
В субботу власти Кубани информировали о возгорании лесной подстилки на территории Кавказского лесничества Новопокровского участкового лесничества. Площадь возгорания составляла 17 гектаров, а затем пожар был локализован на площади 36 гектаров. Тушение осложнялось сильными порывами ветра. При этом угрозы населенным пунктам нет.
«
"В 14:00 ликвидация лесного пожара на площади 29,3 гектаров", - говорится в сообщении.
Место пожара в частном доме и в производственном здании по деревообработке в поселке Пригородном под Краснодаром. 31 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Под Краснодаром потушили пожар в частном доме
31 октября, 23:39
 
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