https://ria.ru/20241103/pozhar-1981669343.html
В Ростовской области при пожаре погибли мужчина и два ребенка
В Ростовской области при пожаре погибли мужчина и два ребенка - РИА Новости, 03.11.2024
В Ростовской области при пожаре погибли мужчина и два ребенка
Мужчина и два маленьких ребёнка погибли при пожаре в частном доме в селе Александровка Ростовской области, сообщает главное управление МЧС России по региону. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T11:19
2024-11-03T11:19
2024-11-03T11:28
происшествия
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981671106_213:0:1237:576_1920x0_80_0_0_84e191bc737c7cbdb17f5b945c33dcfd.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноя - РИА Новости. Мужчина и два маленьких ребёнка погибли при пожаре в частном доме в селе Александровка Ростовской области, сообщает главное управление МЧС России по региону. По данным ведомства, частный жилой дом загорелся в ночь на воскресенье. "Сотрудники МЧС России обнаружили без признаков жизни тела четырёхлетнего мальчика, трёхлетней девочки и 43-летнего мужчины", - говорится в сообщении. Мать детей успела выбежать на улицу. В МЧС уточнили, что погибший не был отцом детей. Выгорело 100 квадратных метров. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Прокуратура взяла ход расследования на контроль.
https://ria.ru/20241031/primore-1981030882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области при пожаре погибли мужчина и два ребенка
В Ростовской области в Александровке при пожаре погибли мужчина и два ребенка
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноя - РИА Новости. Мужчина и два маленьких ребёнка погибли при пожаре в частном доме в селе Александровка Ростовской области, сообщает главное управление МЧС России по региону.
По данным ведомства, частный жилой дом загорелся в ночь на воскресенье.
"Сотрудники МЧС России обнаружили без признаков жизни тела четырёхлетнего мальчика, трёхлетней девочки и 43-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
Мать детей успела выбежать на улицу. В МЧС уточнили, что погибший не был отцом детей. Выгорело 100 квадратных метров.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Прокуратура взяла ход расследования на контроль.