https://ria.ru/20241103/pozhar-1981669343.html

В Ростовской области при пожаре погибли мужчина и два ребенка

В Ростовской области при пожаре погибли мужчина и два ребенка - РИА Новости, 03.11.2024

В Ростовской области при пожаре погибли мужчина и два ребенка

Мужчина и два маленьких ребёнка погибли при пожаре в частном доме в селе Александровка Ростовской области, сообщает главное управление МЧС России по региону. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T11:19

2024-11-03T11:19

2024-11-03T11:28

происшествия

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981671106_213:0:1237:576_1920x0_80_0_0_84e191bc737c7cbdb17f5b945c33dcfd.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноя - РИА Новости. Мужчина и два маленьких ребёнка погибли при пожаре в частном доме в селе Александровка Ростовской области, сообщает главное управление МЧС России по региону. По данным ведомства, частный жилой дом загорелся в ночь на воскресенье. "Сотрудники МЧС России обнаружили без признаков жизни тела четырёхлетнего мальчика, трёхлетней девочки и 43-летнего мужчины", - говорится в сообщении. Мать детей успела выбежать на улицу. В МЧС уточнили, что погибший не был отцом детей. Выгорело 100 квадратных метров. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

https://ria.ru/20241031/primore-1981030882.html

https://ria.ru/20241028/pozhar-1980428440.html

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)