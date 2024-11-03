Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области при пожаре погибли мужчина и два ребенка - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 03.11.2024 (обновлено: 11:28 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/pozhar-1981669343.html
В Ростовской области при пожаре погибли мужчина и два ребенка
В Ростовской области при пожаре погибли мужчина и два ребенка - РИА Новости, 03.11.2024
В Ростовской области при пожаре погибли мужчина и два ребенка
Мужчина и два маленьких ребёнка погибли при пожаре в частном доме в селе Александровка Ростовской области, сообщает главное управление МЧС России по региону. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T11:19
2024-11-03T11:28
происшествия
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981671106_213:0:1237:576_1920x0_80_0_0_84e191bc737c7cbdb17f5b945c33dcfd.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноя - РИА Новости. Мужчина и два маленьких ребёнка погибли при пожаре в частном доме в селе Александровка Ростовской области, сообщает главное управление МЧС России по региону. По данным ведомства, частный жилой дом загорелся в ночь на воскресенье. "Сотрудники МЧС России обнаружили без признаков жизни тела четырёхлетнего мальчика, трёхлетней девочки и 43-летнего мужчины", - говорится в сообщении. Мать детей успела выбежать на улицу. В МЧС уточнили, что погибший не был отцом детей. Выгорело 100 квадратных метров. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Прокуратура взяла ход расследования на контроль.
https://ria.ru/20241031/primore-1981030882.html
https://ria.ru/20241028/pozhar-1980428440.html
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981671106_341:0:1109:576_1920x0_80_0_0_0e623a0a9581bac083df65c7217af340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области при пожаре погибли мужчина и два ребенка

В Ростовской области в Александровке при пожаре погибли мужчина и два ребенка

© Фото : Главное управление МЧС России по Ростовской областиМесто пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области. 3 ноября 2024
Место пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области. 3 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Ростовской области
Место пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области. 3 ноября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноя - РИА Новости. Мужчина и два маленьких ребёнка погибли при пожаре в частном доме в селе Александровка Ростовской области, сообщает главное управление МЧС России по региону.
По данным ведомства, частный жилой дом загорелся в ночь на воскресенье.
Последствия пожара в частном доме в приморском Артёме. 31 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
В Приморье в результате пожара в частном доме погибли два человека
31 октября, 03:17
"Сотрудники МЧС России обнаружили без признаков жизни тела четырёхлетнего мальчика, трёхлетней девочки и 43-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
Мать детей успела выбежать на улицу. В МЧС уточнили, что погибший не был отцом детей. Выгорело 100 квадратных метров.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Прокуратура взяла ход расследования на контроль.
Сотрудник СК на месте пожара в Ленинском районе города Саратова. 28 октября 2024 года - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Саратове из-за пожара погибла семья, включая 13-летнего ребенка
28 октября, 07:41
 
ПроисшествияРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала