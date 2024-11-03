https://ria.ru/20241103/pozhar-1981630925.html

На Кубани площадь лесного пожара увеличилась вдвое, огонь локализовали

На Кубани площадь лесного пожара увеличилась вдвое, огонь локализовали - РИА Новости, 03.11.2024

На Кубани площадь лесного пожара увеличилась вдвое, огонь локализовали

Площадь лесного пожара в Новопокровском районе Кубани увеличилась более чем в два раза и достигла 36 гектаров, огонь локализован, сообщили в краевом... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T00:25

2024-11-03T00:25

2024-11-03T00:25

происшествия

коммерческая недвижимость

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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Площадь лесного пожара в Новопокровском районе Кубани увеличилась более чем в два раза и достигла 36 гектаров, огонь локализован, сообщили в краевом лесопожарном центре. В субботу оперштаб Кубани сообщал о возгорании лесной подстилки на территории Кавказского лесничества Новопокровского участкового лесничества. Площадь возгорания составляла 17 гектаров. Тушение осложняется сильными порывами ветра. При этом угрозы населенным пунктам нет, отмечают власти. "Пожар локализован в 23.30 на примерной площади 36 гектаров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241031/pozhar-1981249591.html

https://ria.ru/20241102/pozhar-1981591390.html

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2024

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происшествия, коммерческая недвижимость