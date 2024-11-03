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На Кубани площадь лесного пожара увеличилась вдвое, огонь локализовали - РИА Новости, 03.11.2024
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00:25 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/pozhar-1981630925.html
На Кубани площадь лесного пожара увеличилась вдвое, огонь локализовали
На Кубани площадь лесного пожара увеличилась вдвое, огонь локализовали - РИА Новости, 03.11.2024
На Кубани площадь лесного пожара увеличилась вдвое, огонь локализовали
Площадь лесного пожара в Новопокровском районе Кубани увеличилась более чем в два раза и достигла 36 гектаров, огонь локализован, сообщили в краевом... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T00:25
2024-11-03T00:25
происшествия
коммерческая недвижимость
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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Площадь лесного пожара в Новопокровском районе Кубани увеличилась более чем в два раза и достигла 36 гектаров, огонь локализован, сообщили в краевом лесопожарном центре. В субботу оперштаб Кубани сообщал о возгорании лесной подстилки на территории Кавказского лесничества Новопокровского участкового лесничества. Площадь возгорания составляла 17 гектаров. Тушение осложняется сильными порывами ветра. При этом угрозы населенным пунктам нет, отмечают власти. "Пожар локализован в 23.30 на примерной площади 36 гектаров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241031/pozhar-1981249591.html
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происшествия, коммерческая недвижимость
Происшествия, Коммерческая недвижимость
На Кубани площадь лесного пожара увеличилась вдвое, огонь локализовали

Площадь лесного пожара в Новопокровском районе Кубани достигла 36 гектаров

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкЛесные пожары. Архивное фото
Лесные пожары. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
Лесные пожары. Архивное фото. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Площадь лесного пожара в Новопокровском районе Кубани увеличилась более чем в два раза и достигла 36 гектаров, огонь локализован, сообщили в краевом лесопожарном центре.
В субботу оперштаб Кубани сообщал о возгорании лесной подстилки на территории Кавказского лесничества Новопокровского участкового лесничества. Площадь возгорания составляла 17 гектаров.
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31 октября, 23:39
Тушение осложняется сильными порывами ветра. При этом угрозы населенным пунктам нет, отмечают власти.
"Пожар локализован в 23.30 на примерной площади 36 гектаров", - говорится в сообщении.
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Вчера, 17:50
 
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