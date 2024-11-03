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Число пострадавших при атаке беспилотника в Горловке увеличилось
Число пострадавших при атаке беспилотника в Горловке увеличилось - РИА Новости, 03.11.2024
Число пострадавших при атаке беспилотника в Горловке увеличилось
Число пострадавших мирных жителей при атаке беспилотника ВСУ в посёлке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР возросло до трех, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T16:23
2024-11-03T16:23
2024-11-03T16:31
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей при атаке беспилотника ВСУ в посёлке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР возросло до трех, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В воскресенье днём мэр Головки Иван Приходько сообщал, что украинский беспилотник атаковал рынок в поселке станции "Никитовка" в Горловке. Ранее сообщалось, что в результате атаки были ранены два мирных жителя. "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 3 ноября по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА возле рынка "Никитовский" ранены мужчины 2000, 1985 и 1977 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что в 12.00 мск по Никитовскому району Горловки был осуществлен сброс взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html
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РИА Новости
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Число пострадавших при атаке беспилотника в Горловке увеличилось
СЦКК: число пострадавших при атаке украинского дрона в Горловке возросло до трех