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Число пострадавших при атаке беспилотника в Горловке увеличилось - РИА Новости, 03.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:23 03.11.2024 (обновлено: 16:31 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/postradavshie-1981705077.html
Число пострадавших при атаке беспилотника в Горловке увеличилось
Число пострадавших при атаке беспилотника в Горловке увеличилось - РИА Новости, 03.11.2024
Число пострадавших при атаке беспилотника в Горловке увеличилось
Число пострадавших мирных жителей при атаке беспилотника ВСУ в посёлке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР возросло до трех, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T16:23
2024-11-03T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей при атаке беспилотника ВСУ в посёлке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР возросло до трех, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В воскресенье днём мэр Головки Иван Приходько сообщал, что украинский беспилотник атаковал рынок в поселке станции "Никитовка" в Горловке. Ранее сообщалось, что в результате атаки были ранены два мирных жителя. "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 3 ноября по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА возле рынка "Никитовский" ранены мужчины 2000, 1985 и 1977 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что в 12.00 мск по Никитовскому району Горловки был осуществлен сброс взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол
Число пострадавших при атаке беспилотника в Горловке увеличилось

СЦКК: число пострадавших при атаке украинского дрона в Горловке возросло до трех

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ рынка посёлка станции "Никитовка" в Горловке в ДНР. 3 ноября 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ рынка посёлка станции Никитовка в Горловке в ДНР. 3 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ рынка посёлка станции "Никитовка" в Горловке в ДНР. 3 ноября 2024
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей при атаке беспилотника ВСУ в посёлке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР возросло до трех, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В воскресенье днём мэр Головки Иван Приходько сообщал, что украинский беспилотник атаковал рынок в поселке станции "Никитовка" в Горловке. Ранее сообщалось, что в результате атаки были ранены два мирных жителя.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 3 ноября по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА возле рынка "Никитовский" ранены мужчины 2000, 1985 и 1977 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что в 12.00 мск по Никитовскому району Горловки был осуществлен сброс взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСЦККСтирол
 
 
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