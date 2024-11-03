https://ria.ru/20241103/postradavshie-1981705077.html

Число пострадавших при атаке беспилотника в Горловке увеличилось

Число пострадавших при атаке беспилотника в Горловке увеличилось - РИА Новости, 03.11.2024

Число пострадавших при атаке беспилотника в Горловке увеличилось

Число пострадавших мирных жителей при атаке беспилотника ВСУ в посёлке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР возросло до трех, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T16:23

2024-11-03T16:23

2024-11-03T16:31

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей при атаке беспилотника ВСУ в посёлке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР возросло до трех, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В воскресенье днём мэр Головки Иван Приходько сообщал, что украинский беспилотник атаковал рынок в поселке станции "Никитовка" в Горловке. Ранее сообщалось, что в результате атаки были ранены два мирных жителя. "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 3 ноября по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА возле рынка "Никитовский" ранены мужчины 2000, 1985 и 1977 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что в 12.00 мск по Никитовскому району Горловки был осуществлен сброс взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол