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В Молдавии полиция выявила 126 нарушений на выборах - РИА Новости, 03.11.2024
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18:10 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/politsiya-1981714457.html
В Молдавии полиция выявила 126 нарушений на выборах
В Молдавии полиция выявила 126 нарушений на выборах - РИА Новости, 03.11.2024
В Молдавии полиция выявила 126 нарушений на выборах
Полиция Молдавии сообщает, что к 15.30 по местному времени (16.30 мск) зарегистрировала 126 случаев нарушения избирательного законодательства и кодекса о... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T18:10
2024-11-03T18:10
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майя санду
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщает, что к 15.30 по местному времени (16.30 мск) зарегистрировала 126 случаев нарушения избирательного законодательства и кодекса о правонарушениях. "Информация о предвыборной активности зарегистрирована до 15.30. Всего - 126 нарушений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. В полиции уточнили, что к нарушению избирательных норм относятся 105 нарушений, из них большинство связано с фотографированием бюллетеней, запрещенной агитацией и попытками подкупа избирателей. "Также были зафиксированы другие происшествия: присутствие на избирательном участке лиц в нетрезвом состоянии, конфликты, хулиганские действия) - 21 случай", - отмечает полиция. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981712341.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии полиция выявила 126 нарушений на выборах

В Молдавии полиция зафиксировала 126 нарушений на избирательных участках

© Sputnik / Miroslav RotariАвтомобиль полиции в Молдавии
Автомобиль полиции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Автомобиль полиции в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщает, что к 15.30 по местному времени (16.30 мск) зарегистрировала 126 случаев нарушения избирательного законодательства и кодекса о правонарушениях.
"Информация о предвыборной активности зарегистрирована до 15.30. Всего - 126 нарушений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
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В полиции уточнили, что к нарушению избирательных норм относятся 105 нарушений, из них большинство связано с фотографированием бюллетеней, запрещенной агитацией и попытками подкупа избирателей.
"Также были зафиксированы другие происшествия: присутствие на избирательном участке лиц в нетрезвом состоянии, конфликты, хулиганские действия) - 21 случай", - отмечает полиция.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Сотрудники полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Полиция сообщила о 146 нарушениях на выборах в Молдавии
20 октября, 22:41
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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