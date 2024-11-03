https://ria.ru/20241103/politsiya-1981714457.html

В Молдавии полиция выявила 126 нарушений на выборах

В Молдавии полиция выявила 126 нарушений на выборах - РИА Новости, 03.11.2024

В Молдавии полиция выявила 126 нарушений на выборах

Полиция Молдавии сообщает, что к 15.30 по местному времени (16.30 мск) зарегистрировала 126 случаев нарушения избирательного законодательства и кодекса о... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T18:10

2024-11-03T18:10

2024-11-03T18:10

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщает, что к 15.30 по местному времени (16.30 мск) зарегистрировала 126 случаев нарушения избирательного законодательства и кодекса о правонарушениях. "Информация о предвыборной активности зарегистрирована до 15.30. Всего - 126 нарушений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. В полиции уточнили, что к нарушению избирательных норм относятся 105 нарушений, из них большинство связано с фотографированием бюллетеней, запрещенной агитацией и попытками подкупа избирателей. "Также были зафиксированы другие происшествия: присутствие на избирательном участке лиц в нетрезвом состоянии, конфликты, хулиганские действия) - 21 случай", - отмечает полиция. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981712341.html

https://ria.ru/20241020/narusheniya-1979034189.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024