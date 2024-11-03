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В Башкирии сошли с рельсов более 20 вагонов с углем - РИА Новости, 03.11.2024
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03:17 03.11.2024 (обновлено: 05:27 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/poezd-1981638518.html
В Башкирии сошли с рельсов более 20 вагонов с углем
В Башкирии сошли с рельсов более 20 вагонов с углем - РИА Новости, 03.11.2024
В Башкирии сошли с рельсов более 20 вагонов с углем
Более 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Башкирии, пострадавших нет, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T03:17
2024-11-03T05:27
республика башкортостан
поезда
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Башкирии, пострадавших нет, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Уфимская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода вагонов на участке пути Иглино - Дёма. По предварительным данным, 03 ноября 2024 года в ночное время в Республике Башкортостан на перегоне Пост 28 километр - Пост 21 километр произошел сход с рельс 22 вагонов, гружённых углём. В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении. Как уточнило ведомство, на место схода направлен восстановительный поезд со станции "Дёма", задержек движения поездов не допущено. "На место происшествия выехал исполняющий обязанности Уфимского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - заключило ведомство.
https://ria.ru/20241102/moskva-1981616288.html
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республика башкортостан, поезда, происшествия
Республика Башкортостан, поезда, Происшествия
В Башкирии сошли с рельсов более 20 вагонов с углем

В Башкирии сошли с рельсов более 20 вагонов с углем, пострадавших нет

© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/TelegramМесто схода с рельсов вагонов с углем В Башкирии
Место схода с рельсов вагонов с углем В Башкирии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/Telegram
Место схода с рельсов вагонов с углем В Башкирии
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Башкирии, пострадавших нет, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
"Уфимская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода вагонов на участке пути Иглино - Дёма. По предварительным данным, 03 ноября 2024 года в ночное время в Республике Башкортостан на перегоне Пост 28 километр - Пост 21 километр произошел сход с рельс 22 вагонов, гружённых углём. В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.
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Как уточнило ведомство, на место схода направлен восстановительный поезд со станции "Дёма", задержек движения поездов не допущено.
"На место происшествия выехал исполняющий обязанности Уфимского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - заключило ведомство.
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