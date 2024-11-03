https://ria.ru/20241103/podderzhka-1981640794.html

СМИ узнали о подготовке ЕС к смене американской военной поддержки Украины

СМИ узнали о подготовке ЕС к смене американской военной поддержки Украины - РИА Новости, 03.11.2024

СМИ узнали о подготовке ЕС к смене американской военной поддержки Украины

Страны Евросоюза готовятся к изменению американской военной поддержки Украины в случае победы на предстоящих президентских выборах в США кандидата от... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T04:14

2024-11-03T04:14

2024-11-03T04:48

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Страны Евросоюза готовятся к изменению американской военной поддержки Украины в случае победы на предстоящих президентских выборах в США кандидата от республиканцев и экс-главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейских чиновников. "Самые близкие союзники Вашингтона в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений на случай, если бывший президент Дональд Трамп одержит победу на выборах во вторник... Чтобы застраховаться от возможной переориентации Белого дома в вопросе Украины, европейские чиновники постарались продвинуть пакеты помощи до ноябрьских выборов. Новое командование НАТО также взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву", - пишет издание. Кроме того, по словам члена немецкого бундестага Томаса Эрндля, Европа должна взять на себя больше ответственности в вопросах собственной безопасности, так как нынешний президент США Джо Байден, вероятно, "последний трансатлантический президент в традиционном смысле этого слова". Как отмечает Washington Post, европейские чиновники признают, что потеря американской поддержки в области обороны нанесет по самому Евросоюзу "сокрушительный удар". По данным газеты, европейские чиновники также подготовили черновой проект ответных торговых пошлин на случай, если Трамп снова начнет вводить пошлины на продукцию из ЕС. Официальные лица уже подготовили стратегии переговоров с республиканцем, планируя предложить ему либо объединение усилий в противодействии Китаю, либо увеличение импорта США. Газета Financial Times в конце июля сообщала, что ЕС разрабатывает торговую стратегию на случай переизбрания экс-президента США Дональда Трампа, которая предусматривает возможность введения высоких пошлин на американский импорт, если переговоры об улучшении торговли с Вашингтоном провалятся. По информации газеты, переговоры с Трампом планируют начать до того, как он официально вступит в должность в случае победы на выборах. Представители ЕС хотят обсудить с ним возможный список американской продукции, которую блок может закупать в больших количествах. Трамп ранее пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать всё, что они, черт возьми, захотят". В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – Трамп.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941101556.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967486736.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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