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В Молдавии заявили о минировании моста, по которому едут избиратели из ПМР - РИА Новости, 03.11.2024
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19:26 03.11.2024 (обновлено: 20:30 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/pmr-1981721284.html
В Молдавии заявили о минировании моста, по которому едут избиратели из ПМР
В Молдавии заявили о минировании моста, по которому едут избиратели из ПМР - РИА Новости, 03.11.2024
В Молдавии заявили о минировании моста, по которому едут избиратели из ПМР
Движение на мосту Рыбница — Резина, по которому часть избирателей из Приднестровья добираются к участкам для голосования во втором туре выборов президента... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T19:26
2024-11-03T20:30
в мире
молдавия
россия
днестр
майя санду
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Движение на мосту Рыбница — Резина, по которому часть избирателей из Приднестровья добираются к участкам для голосования во втором туре выборов президента Молдавии, снова перекрыли из-за сообщения о минировании, заявил Генеральный инспекторат полиции в Telegram.&quot;Некоторое время назад на номер 112 поступил звонок, по которому в полицию сообщили, что соединительный мост Рыбница — Резина заминирован. Это произошло вскоре после того, как движение на мосту было возобновлено&quot;, — указали в ведомстве.В полиции заявили, что квалифицируют эти действия как вызов государственным институтам, чтобы обвинить их в ограничении передвижения граждан для реализации своего избирательного права."При этом уточняем, что каждый раз правоохранители обязаны реагировать согласно протоколам, чтобы исключить риск для безопасности граждан. Мы призываем тех, кто намеренно бросает вызов институтам государства, воздержаться от подобных жестов и позволить правильное проведение избирательного голосования", — добавили в ведомстве.Сегодня движение по мосту уже прекращали. Тогда в полиции утверждали, что это сделали из-за угрозы безопасности, поскольку в потоке людей якобы находился человек, который "не сотрудничает с полицией" и держит "подозрительный ящик", отказываясь раскрыть его содержимое. Через несколько часов работа переправы возобновилась.При этом сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной ПМР Олег Беляков рассказал РИА Новости, что полиция Молдавии задерживает на границе машины с гражданами Приднестровья, желающими отдать голос на избирательных участках.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Для жителей Приднестровья открыли 30 участков на правом берегу Днестра. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск). Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.При этом ЦИК республики зарегистрировал уже 103 нарушения на президентских выборах, таких как фотографирование, повреждение или вынос с участков бюллетеней, запрещенная предвыборная агитация, несанкционированная предвыборная демонстрация и незаконный подвоз избирателей.
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в мире, молдавия, россия, днестр, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Днестр, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии заявили о минировании моста, по которому едут избиратели из ПМР

В Молдавии снова перекрыли мост, по которому избиратели из ПМР едут на выборы

© Sputnik МолдоваМост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина перекрыли
Мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина перекрыли - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Sputnik Молдова
Мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина перекрыли
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КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Движение на мосту Рыбница — Резина, по которому часть избирателей из Приднестровья добираются к участкам для голосования во втором туре выборов президента Молдавии, снова перекрыли из-за сообщения о минировании, заявил Генеральный инспекторат полиции в Telegram.
«

"Некоторое время назад на номер 112 поступил звонок, по которому в полицию сообщили, что соединительный мост Рыбница — Резина заминирован. Это произошло вскоре после того, как движение на мосту было возобновлено", — указали в ведомстве.

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В полиции заявили, что квалифицируют эти действия как вызов государственным институтам, чтобы обвинить их в ограничении передвижения граждан для реализации своего избирательного права.
"При этом уточняем, что каждый раз правоохранители обязаны реагировать согласно протоколам, чтобы исключить риск для безопасности граждан. Мы призываем тех, кто намеренно бросает вызов институтам государства, воздержаться от подобных жестов и позволить правильное проведение избирательного голосования", — добавили в ведомстве.
Сегодня движение по мосту уже прекращали. Тогда в полиции утверждали, что это сделали из-за угрозы безопасности, поскольку в потоке людей якобы находился человек, который "не сотрудничает с полицией" и держит "подозрительный ящик", отказываясь раскрыть его содержимое. Через несколько часов работа переправы возобновилась.
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При этом сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной ПМР Олег Беляков рассказал РИА Новости, что полиция Молдавии задерживает на границе машины с гражданами Приднестровья, желающими отдать голос на избирательных участках.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Для жителей Приднестровья открыли 30 участков на правом берегу Днестра. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск).
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Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
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В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
При этом ЦИК республики зарегистрировал уже 103 нарушения на президентских выборах, таких как фотографирование, повреждение или вынос с участков бюллетеней, запрещенная предвыборная агитация, несанкционированная предвыборная демонстрация и незаконный подвоз избирателей.
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