https://ria.ru/20241103/pensilvaniya-1981740546.html

В Пенсильвании расследуют случаи мошенничества с заявлениями на выборы

В Пенсильвании расследуют случаи мошенничества с заявлениями на выборы - РИА Новости, 03.11.2024

В Пенсильвании расследуют случаи мошенничества с заявлениями на выборы

Власти американского штата Пенсильвания расследуют случаи возможного мошенничества с заявлениями на регистрацию избирателей в округе Ланкастер, сообщил в... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T23:46

2024-11-03T23:46

2024-11-03T23:46

в мире

пенсильвания

ланкастер

дональд трамп

сша

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Власти американского штата Пенсильвания расследуют случаи возможного мошенничества с заявлениями на регистрацию избирателей в округе Ланкастер, сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на секретаря штата Эла Шмидта. "Хочу подчеркнуть, что речь идет не о поданных бюллетенях, а о заявлениях на регистрацию", — заявил Шмидт во время брифинга. По его словам, правительство штата Пенсильвания с начальных этапов сотрудничает с округом, оказывая ему необходимую поддержку в проведении проверки. Шмидт отметил, что выявление подозрительных заявлений должно укрепить доверие к безопасности выборов. "Это должно усилить нашу уверенность в защитных механизмах, встроенных в избирательный процесс, а не подрывать её", — добавил он. В прошлом месяце правоохранительные органы и сотрудники избиркома Ланкастера сообщили об "инцидентах с подозрительным мошенничеством при регистрации": были обнаружены повторяющиеся подписи и недостоверные адреса. Всего власти выделили около 2,5 тысячи заявлений на регистрацию для проверки, но пока не уточняют, сколько из них признаны мошенническими. Бывший президент Дональд Трамп ранее заявил, что в округах Ланкастер и Йорк существует мошенничество с голосами. По мнению телеканала CNN, таким образом политик подготавливает почву для возможного оспаривания результатов в случае его поражения на выборах 5 ноября.

https://ria.ru/20241103/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241103/ukraina-1981700830.html

пенсильвания

ланкастер

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пенсильвания, ланкастер, дональд трамп, сша, выборы президента сша — 2024