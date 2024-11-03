https://ria.ru/20241103/pensilvaniya-1981740546.html
В Пенсильвании расследуют случаи мошенничества с заявлениями на выборы
В Пенсильвании расследуют случаи мошенничества с заявлениями на выборы - РИА Новости, 03.11.2024
В Пенсильвании расследуют случаи мошенничества с заявлениями на выборы
Власти американского штата Пенсильвания расследуют случаи возможного мошенничества с заявлениями на регистрацию избирателей в округе Ланкастер, сообщил в... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T23:46
2024-11-03T23:46
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Власти американского штата Пенсильвания расследуют случаи возможного мошенничества с заявлениями на регистрацию избирателей в округе Ланкастер, сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на секретаря штата Эла Шмидта. "Хочу подчеркнуть, что речь идет не о поданных бюллетенях, а о заявлениях на регистрацию", — заявил Шмидт во время брифинга. По его словам, правительство штата Пенсильвания с начальных этапов сотрудничает с округом, оказывая ему необходимую поддержку в проведении проверки. Шмидт отметил, что выявление подозрительных заявлений должно укрепить доверие к безопасности выборов. "Это должно усилить нашу уверенность в защитных механизмах, встроенных в избирательный процесс, а не подрывать её", — добавил он. В прошлом месяце правоохранительные органы и сотрудники избиркома Ланкастера сообщили об "инцидентах с подозрительным мошенничеством при регистрации": были обнаружены повторяющиеся подписи и недостоверные адреса. Всего власти выделили около 2,5 тысячи заявлений на регистрацию для проверки, но пока не уточняют, сколько из них признаны мошенническими. Бывший президент Дональд Трамп ранее заявил, что в округах Ланкастер и Йорк существует мошенничество с голосами. По мнению телеканала CNN, таким образом политик подготавливает почву для возможного оспаривания результатов в случае его поражения на выборах 5 ноября.
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в мире, пенсильвания, ланкастер, дональд трамп, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Пенсильвания, Ланкастер, Дональд Трамп, США, Выборы президента США — 2024
В Пенсильвании расследуют случаи мошенничества с заявлениями на выборы
CNN: в штате Пенсильвания проверяют заявления на регистрацию избирателей
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости.
Власти американского штата Пенсильвания расследуют случаи возможного мошенничества с заявлениями на регистрацию избирателей в округе Ланкастер, сообщил в воскресенье телеканал CNN
со ссылкой на секретаря штата Эла Шмидта.
"Хочу подчеркнуть, что речь идет не о поданных бюллетенях, а о заявлениях на регистрацию", — заявил Шмидт во время брифинга. По его словам, правительство штата Пенсильвания с начальных этапов сотрудничает с округом, оказывая ему необходимую поддержку в проведении проверки.
Шмидт отметил, что выявление подозрительных заявлений должно укрепить доверие к безопасности выборов. "Это должно усилить нашу уверенность в защитных механизмах, встроенных в избирательный процесс, а не подрывать её", — добавил он.
В прошлом месяце правоохранительные органы и сотрудники избиркома Ланкастера сообщили об "инцидентах с подозрительным мошенничеством при регистрации": были обнаружены повторяющиеся подписи и недостоверные адреса.
Всего власти выделили около 2,5 тысячи заявлений на регистрацию для проверки, но пока не уточняют, сколько из них признаны мошенническими.
Бывший президент Дональд Трамп
ранее заявил, что в округах Ланкастер и Йорк существует мошенничество с голосами. По мнению телеканала CNN, таким образом политик подготавливает почву для возможного оспаривания результатов в случае его поражения на выборах 5 ноября.