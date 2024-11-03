https://ria.ru/20241103/pensii-1981683763.html

В Крыму подсчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий

В Крыму подсчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий - РИА Новости, 03.11.2024

В Крыму подсчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий

В Крыму подсчитают ущерб от похищенных Украиной десять лет назад у крымчан пенсий и соцвыплат, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T13:48

2024-11-03T13:48

2024-11-03T13:48

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севастополь

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В Крыму подсчитают ущерб от похищенных Украиной десять лет назад у крымчан пенсий и соцвыплат, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что ущерб полуострову от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак. "Мы оценим объем ущерба, нанесенного банковской системе, в результате которой были ограблены крымские банки и их вкладчики. А это в том числе и похищенные пенсии, социальные выплаты", - сказал Константинов РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20241102/skhema-1981482262.html

https://ria.ru/20240412/konstantinov-1939491963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, украина, севастополь, владимир константинов, владимир путин, оон