Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подсчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/pensii-1981683763.html
В Крыму подсчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий
В Крыму подсчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий - РИА Новости, 03.11.2024
В Крыму подсчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий
В Крыму подсчитают ущерб от похищенных Украиной десять лет назад у крымчан пенсий и соцвыплат, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:48
2024-11-03T13:48
экономика
россия
украина
севастополь
владимир константинов
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e4957692e9b5bedefb61b4015de13f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В Крыму подсчитают ущерб от похищенных Украиной десять лет назад у крымчан пенсий и соцвыплат, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что ущерб полуострову от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак. "Мы оценим объем ущерба, нанесенного банковской системе, в результате которой были ограблены крымские банки и их вкладчики. А это в том числе и похищенные пенсии, социальные выплаты", - сказал Константинов РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20241102/skhema-1981482262.html
https://ria.ru/20240412/konstantinov-1939491963.html
россия
украина
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5d81c37143c8d8d707f2613839d227e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, севастополь, владимир константинов, владимир путин, оон
Экономика, Россия, Украина, Севастополь, Владимир Константинов, Владимир Путин, ООН
В Крыму подсчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий

В Крыму подсчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий и соцвыплат

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В Крыму подсчитают ущерб от похищенных Украиной десять лет назад у крымчан пенсий и соцвыплат, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что ущерб полуострову от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
В Крыму рассказали о скрытой схеме Запада по вооружению Украины
2 ноября, 10:06
"Мы оценим объем ущерба, нанесенного банковской системе, в результате которой были ограблены крымские банки и их вкладчики. А это в том числе и похищенные пенсии, социальные выплаты", - сказал Константинов РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Балаклава - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
В Крыму назвали колоссальным ущерб от нахождения в составе Украины
12 апреля, 04:14
 
ЭкономикаРоссияУкраинаСевастопольВладимир КонстантиновВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала