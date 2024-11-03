https://ria.ru/20241103/patriarkh-1981739946.html
Патриарх Кирилл оценил вклад героев СВО в будущее России
Патриарх Кирилл оценил вклад героев СВО в будущее России - РИА Новости, 03.11.2024
Патриарх Кирилл оценил вклад героев СВО в будущее России
Герои специальной военной операции, доказавшие свою верность Отечеству на поле боя, достойны того, чтобы и далее вносить важный вклад в жизнь страны, они в... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T23:39
2024-11-03T23:39
2024-11-03T23:39
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
московский патриархат
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Герои специальной военной операции, доказавшие свою верность Отечеству на поле боя, достойны того, чтобы и далее вносить важный вклад в жизнь страны, они в авангарде борьбы за будущее России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы "Время героев". Патриарх Кирилл встретился в воскресенье в храме Христа Спасителя со слушателями программы развития для участников специальной военной операции "Время героев", сообщила пресс-служба Московского патриархата. "Обостренное чувство ответственности и справедливости, честность, принципиальность - это Богом данные таланты. Так же, как готовность самоотверженно служить Отечеству, кровью и потом доказанная на поле боя. Очень нужны России и нашему народу те, кто так доказал свою верность Отечеству. Те, кто прошли через такие испытания, они, несомненно, достойны того, чтобы и далее вносить важный вклад в жизнь страны", - сказал патриарх на встрече с участниками программы "Время героев", видео предоставлено журналистам в пресс-службе патриарха. Патриарх подчеркнул, что считает очень правильной и своевременной инициативу собрать героев специальной военной операции и "дать возможность принять участие в важной программе по подготовке государственных управленческих кадров". Он также отметил, что со многими героями СВО россияне связывают большие надежды на положительные перемены в жизни общества и государства. "Какое бы место служения вам ни доверило руководство страны, помните, что вы в авангарде борьбы за будущее России. Верю и надеюсь, что пример ваших самоотверженных трудов, искренние ваши усилия, жертвенность и принципиальность вдохновит на подвиг многих наших соотечественников, особенно молодежь", - сказал патриарх.
https://ria.ru/20241030/terakt-1980862999.html
https://ria.ru/20241017/putin-1978582469.html
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), московский патриархат
Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Московский Патриархат
Патриарх Кирилл оценил вклад героев СВО в будущее России
Патриарх Кирилл назвал героев СВО в авангарде борьбы за будущее России
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Герои специальной военной операции, доказавшие свою верность Отечеству на поле боя, достойны того, чтобы и далее вносить важный вклад в жизнь страны, они в авангарде борьбы за будущее России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы "Время героев".
Патриарх Кирилл встретился в воскресенье в храме Христа Спасителя со слушателями программы развития для участников специальной военной операции "Время героев", сообщила пресс-служба Московского патриархата
.
"Обостренное чувство ответственности и справедливости, честность, принципиальность - это Богом данные таланты. Так же, как готовность самоотверженно служить Отечеству, кровью и потом доказанная на поле боя. Очень нужны России и нашему народу те, кто так доказал свою верность Отечеству. Те, кто прошли через такие испытания, они, несомненно, достойны того, чтобы и далее вносить важный вклад в жизнь страны", - сказал патриарх на встрече с участниками программы "Время героев", видео предоставлено журналистам в пресс-службе патриарха.
Патриарх подчеркнул, что считает очень правильной и своевременной инициативу собрать героев специальной военной операции и "дать возможность принять участие в важной программе по подготовке государственных управленческих кадров".
Он также отметил, что со многими героями СВО россияне связывают большие надежды на положительные перемены в жизни общества и государства.
"Какое бы место служения вам ни доверило руководство страны, помните, что вы в авангарде борьбы за будущее России. Верю и надеюсь, что пример ваших самоотверженных трудов, искренние ваши усилия, жертвенность и принципиальность вдохновит на подвиг многих наших соотечественников, особенно молодежь", - сказал патриарх.