https://ria.ru/20241103/patriarkh-1981739946.html

Патриарх Кирилл оценил вклад героев СВО в будущее России

Патриарх Кирилл оценил вклад героев СВО в будущее России - РИА Новости, 03.11.2024

Патриарх Кирилл оценил вклад героев СВО в будущее России

Герои специальной военной операции, доказавшие свою верность Отечеству на поле боя, достойны того, чтобы и далее вносить важный вклад в жизнь страны, они в... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T23:39

2024-11-03T23:39

2024-11-03T23:39

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

московский патриархат

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Герои специальной военной операции, доказавшие свою верность Отечеству на поле боя, достойны того, чтобы и далее вносить важный вклад в жизнь страны, они в авангарде борьбы за будущее России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы "Время героев". Патриарх Кирилл встретился в воскресенье в храме Христа Спасителя со слушателями программы развития для участников специальной военной операции "Время героев", сообщила пресс-служба Московского патриархата. "Обостренное чувство ответственности и справедливости, честность, принципиальность - это Богом данные таланты. Так же, как готовность самоотверженно служить Отечеству, кровью и потом доказанная на поле боя. Очень нужны России и нашему народу те, кто так доказал свою верность Отечеству. Те, кто прошли через такие испытания, они, несомненно, достойны того, чтобы и далее вносить важный вклад в жизнь страны", - сказал патриарх на встрече с участниками программы "Время героев", видео предоставлено журналистам в пресс-службе патриарха. Патриарх подчеркнул, что считает очень правильной и своевременной инициативу собрать героев специальной военной операции и "дать возможность принять участие в важной программе по подготовке государственных управленческих кадров". Он также отметил, что со многими героями СВО россияне связывают большие надежды на положительные перемены в жизни общества и государства. "Какое бы место служения вам ни доверило руководство страны, помните, что вы в авангарде борьбы за будущее России. Верю и надеюсь, что пример ваших самоотверженных трудов, искренние ваши усилия, жертвенность и принципиальность вдохновит на подвиг многих наших соотечественников, особенно молодежь", - сказал патриарх.

https://ria.ru/20241030/terakt-1980862999.html

https://ria.ru/20241017/putin-1978582469.html

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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), московский патриархат