https://ria.ru/20241103/opek-1981722988.html
ОПЕК+ сдвинула выход из добровольных сокращений нефти еще на месяц
ОПЕК+ сдвинула выход из добровольных сокращений нефти еще на месяц - РИА Новости, 03.11.2024
ОПЕК+ сдвинула выход из добровольных сокращений нефти еще на месяц
ОПЕК+ сдвинула постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на месяц, сообщил секретариат ОПЕК. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T19:46
2024-11-03T19:46
2024-11-03T20:51
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. ОПЕК+ сдвинула постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на месяц, сообщил секретариат ОПЕК."Восемь стран ОПЕК+ <...> согласились продлить добровольные корректировки добычи в ноябре 2023-го в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года", — указано в материале. Решение приняли Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Ирак, Алжир и Оман. Эти страны объявляли о дополнительных добровольных сокращениях в апреле и ноябре 2023 года.ОПЕК+ ранее планировала начать постепенный выход из добровольных сокращений с октября, а потом решила начать это делать с 1 декабря.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, саудовская аравия, россия, ирак, опек
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОПЕК
ОПЕК+ сдвинула выход из добровольных сокращений нефти еще на месяц
Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца декабря
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. ОПЕК+ сдвинула постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на месяц, сообщил секретариат ОПЕК.
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"Восемь стран ОПЕК+ <...> согласились продлить добровольные корректировки добычи в ноябре 2023-го в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года", — указано в материале.
Решение приняли Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Ирак, Алжир и Оман. Эти страны объявляли о дополнительных добровольных сокращениях в апреле и ноябре 2023 года.
ОПЕК+ ранее планировала начать постепенный выход из добровольных сокращений с октября, а потом решила начать это делать с 1 декабря.