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ОПЕК+ сдвинула выход из добровольных сокращений нефти еще на месяц - РИА Новости, 03.11.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:46 03.11.2024 (обновлено: 20:51 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/opek-1981722988.html
ОПЕК+ сдвинула выход из добровольных сокращений нефти еще на месяц
ОПЕК+ сдвинула выход из добровольных сокращений нефти еще на месяц - РИА Новости, 03.11.2024
ОПЕК+ сдвинула выход из добровольных сокращений нефти еще на месяц
ОПЕК+ сдвинула постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на месяц, сообщил секретариат ОПЕК. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T19:46
2024-11-03T20:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. ОПЕК+ сдвинула постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на месяц, сообщил секретариат ОПЕК."Восемь стран ОПЕК+ &lt;...&gt; согласились продлить добровольные корректировки добычи в ноябре 2023-го в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года", — указано в материале. Решение приняли Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Ирак, Алжир и Оман. Эти страны объявляли о дополнительных добровольных сокращениях в апреле и ноябре 2023 года.ОПЕК+ ранее планировала начать постепенный выход из добровольных сокращений с октября, а потом решила начать это делать с 1 декабря.
https://ria.ru/20241103/opek-1981644466.html
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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, россия, ирак, опек
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОПЕК
ОПЕК+ сдвинула выход из добровольных сокращений нефти еще на месяц

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца декабря

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. ОПЕК+ сдвинула постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на месяц, сообщил секретариат ОПЕК.
«
"Восемь стран ОПЕК+ <...> согласились продлить добровольные корректировки добычи в ноябре 2023-го в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года", — указано в материале.
Решение приняли Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Ирак, Алжир и Оман. Эти страны объявляли о дополнительных добровольных сокращениях в апреле и ноябре 2023 года.
ОПЕК+ ранее планировала начать постепенный выход из добровольных сокращений с октября, а потом решила начать это делать с 1 декабря.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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