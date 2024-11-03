https://ria.ru/20241103/opek-1981722988.html

ОПЕК+ сдвинула выход из добровольных сокращений нефти еще на месяц

ОПЕК+ сдвинула выход из добровольных сокращений нефти еще на месяц - РИА Новости, 03.11.2024

ОПЕК+ сдвинула выход из добровольных сокращений нефти еще на месяц

ОПЕК+ сдвинула постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на месяц, сообщил секретариат ОПЕК. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T19:46

2024-11-03T19:46

2024-11-03T20:51

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. ОПЕК+ сдвинула постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на месяц, сообщил секретариат ОПЕК."Восемь стран ОПЕК+ <...> согласились продлить добровольные корректировки добычи в ноябре 2023-го в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года", — указано в материале. Решение приняли Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Ирак, Алжир и Оман. Эти страны объявляли о дополнительных добровольных сокращениях в апреле и ноябре 2023 года.ОПЕК+ ранее планировала начать постепенный выход из добровольных сокращений с октября, а потом решила начать это делать с 1 декабря.

https://ria.ru/20241103/opek-1981644466.html

саудовская аравия

россия

ирак

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, саудовская аравия, россия, ирак, опек