https://ria.ru/20241103/opasnost-1981736745.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 03.11.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T22:46

2024-11-03T22:46

2024-11-03T22:46

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины