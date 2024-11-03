https://ria.ru/20241103/opasnost-1981736745.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 03.11.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T22:46
2024-11-03T22:46
2024-11-03T22:46
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Смирнов: в Курской области силы ПВО приведены в готовность для отражения атаки