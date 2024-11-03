https://ria.ru/20241103/opasnost-1981646650.html
В Курской области отменили ракетную опасность спустя семь минут
В Курской области отменили ракетную опасность спустя семь минут - РИА Новости, 03.11.2024
В Курской области отменили ракетную опасность спустя семь минут
Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 7 минут после объявления, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T06:53
2024-11-03T06:53
2024-11-03T06:53
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 7 минут после объявления, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. В 6.36 мск глава региона сообщил об объявлении ракетной опасности, она продлилась семь минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20241103/pvo-1981646510.html
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курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили ракетную опасность спустя семь минут
Смирнов: ракетная опасность отменена в Курской области спустя семь минут