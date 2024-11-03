https://ria.ru/20241103/oklakhoma-1981718655.html

В Оклахоме более 50 тысяч жителей остаются без света из-за торнадо

В Оклахоме более 50 тысяч жителей остаются без света из-за торнадо - РИА Новости, 03.11.2024

В Оклахоме более 50 тысяч жителей остаются без света из-за торнадо

Более 50 тысяч жителей американского штата Оклахома остаются без электричества из-за сильных штормов и торнадо, обрушившихся в воскресенье на штат,... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T18:54

2024-11-03T18:54

2024-11-03T18:54

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 50 тысяч жителей американского штата Оклахома остаются без электричества из-за сильных штормов и торнадо, обрушившихся в воскресенье на штат, свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.us. По данным портала PowerOutage.us, около 55 тысяч жителей Оклахомы остаются без электричества по состоянию на 18.17 мск. В ночь на воскресенье Национальная метеорологическая служба США предупредила жителей Оклахомы и Техаса о надвигающейся сильной грозе с торнадо, непогода обрушилась на штат утром воскресенья по местному времени.

https://ria.ru/20241009/florida-1977281082.html

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в мире, оклахома, сша, техас